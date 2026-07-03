مونديال 2026: البرتغال تتأهل بصعوبة أمام كرواتيا وتضرب موعدا مع إسبانيا

تأهلت البرتغال إلى دور ثمن النهائي في مونديال 2026 بعد قلب تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعدا مع إسبانيا في مواجهة ساخنة.

بلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور الـ16 في كأس العالم 2026، بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2-1 الخميس في تورونتو، بعد نهاية مباراة دراماتيكية تخللها إلغاء هدف التعادل للكروات في الدقيقة 15 من الوقت بدلا من الضائع.

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وافتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل (53)، لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة (68 من ركلة جزاء)، قبل إهداء البديل غونسالو راموس بطاقة العبور لمنتخب بلاده (90+4).

ويواجه المنتخب البرتغالي في دور الـ16 إسبانيا الفائزة على النمسا 3-0 في وقت سابق، في أرلينغتون، دالاس.

وأصبح رونالدو، لاعب النصر السعودي، أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجّل هدفا في الأدوار الإقصائية، عن 41 عاما، قبل خروجه في الدقيقة 81 وحلول لاعب الهلال السعودي روبن نيفيز بدلا منه.

وأفصحت كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو، عند دخولها إلى ملعب المباراة في تورونتو، أن شقيقها الأصغر يخوض الفترة الأخيرة من مسيرته الكروية مع منتخب بلادها "وفقا للمعلومات" التي بحوزتها، مضيفة أنه يجب "الاستمتاع بهذه اللحظات"، علما أنها نشرت على موقع "إنستغرام" بعد ظهر الخميس، صورة له ولزميله السابق في ريال مدريد الإسباني، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حملت عنوان "الرقصة الأخيرة".

أفضلية برتغالية

وأدخل المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، تعديلا واحدا على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراتين الأخيرتين، تمثّل بإقحام نجم ميلان الإيطالي رافايل لياو في مركز الجناح الأيسر بدلا من لاعب النصر السعودي جواو فيليكس.

في المقابل، دخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بالأسماء عينها كما في مواجهة غانا في آخر مباريات دور المجموعات (2-1)، وهي تشكيلة بمتوسط أعمار 30 عاما و100 يوم، وهو أعلى متوسط أعمار في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم منذ نسخة فرنسا 1998 وآخر مباريات كرواتيا بالذات أمام هولندا لتحديد صاحب المركز الثالث: 30 عاما و126 يوما.

وشهدت بداية المواجهة إيقاعا سريعا جدا، فسدّد المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير كرة أنقذها الحارس البرتغالي ديوغو كوستا (3).

ولم يتأخر لياو كثيرا في مكافأة مدربه على منحه الثقة والاعتماد عليه، فاخترق من الجهة اليسرى ولعب عرضية تابعها برونو فرنانديز بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تصدّى لها ببراعة، مانعا بذلك عبورها إلى الزاوية الأرضية اليسرى داخل المرمى (4).

وأعاد بوديمير الكرّة، وهذه المرة برأسية علت العارضة من داخل المنطقة (10).

وبالطريقة عينها أهدر المدافع البرتغالي ريناتو فيغا فرصة افتتاح التسجيل، بعدما حوّل برأسه من على حدود منطقة الياردات الست إلى فوق المرمى، كرة لعبها نونو منديز من ركلة ركنية من الجهة اليمنى (16).

وبعد البداية السريعة للمواجهة، هدأ النسق قليلا، تزامنا مع تكتل دفاعي كرواتي متأخر والاعتماد على الهجمات المرتدة، مقابل استحواذ برتغالي مترافقا مع أسلوب اللعب المباشر، إضافة إلى الاختراق من طرفي الملعب، عبر لياو ومنديز يسارا، وبيدرو نيتو وجواو كانسيلو يمينا.

وانتهى الشوط الأول سلبيا، لكن في ظل تفوّق برتغالي واضح على صعيد الاستحواذ (62%) والمحاولات الهجومية (9 مقابل 3) والركلات الركنية (6 مقابل 0).

البديل الذهبي

وتحسّن الأداء الهجومي الكرواتي في بداية الشوط الثاني، فاخترق ماتيو كوفاتشيتش المنطقة البرتغالية، ثم رواغ فيتينيا، قبل تسديد كرة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، حوّلها كوستا ببراعة إلى ركنية (48).

وأطلق بيريشيتش الفرحة الكرواتية، فبعد عرضية لعبها الظهير الأيمن يوسيب ستانيشيتش، تلقّى الظهير الأيسر المخضرم الكرة داخل المنطقة، وسدّدها بيسراه أرضية من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية اليمنى (53).

وسدّد لياو كرة مقوّسة رائعة بيمناه من الجهة اليسرى خارج المنطقة، ردّتها العارضة (58).

وأبقى كوستا على منتخب بلاده في المواجهة، بتصدّيه ببراعة لتسديدة بيتار سوتشيتش من مسافة قريبة (59).

وأقحم مارتينيز الرباعي برناردو سيلفا وفرانسيسكو كونسيساو وراموس ونيلسون سيميدو بدلا من فيتينيا ونيتو وكانسيلو وفرنانديز تواليا (62).

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، عقب خطأ من فلاشيتش على فيغا، ترجمها رونالدو بنجاح (68).

الهدف هو الأول للهداف التاريخي للبرتغال في الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته المونديالية الست.

وحاول كوفاتشيتش مرتين: الأولى بتسديدة أرضية بيمناه من خارج المنطقة، لامست أطراف أصابع كوشتا قبل أن يردّها القائم الأيمن (75)، والثانية بيمناه أيضا لكن من داخل المنطقة، حوّلها كوستا إلى ركنية (75).

وتابع كوستا تألقه، فتصدّى ببراعة لتسديدة البديل إيغور ماتانوفيتش بيمناه من مسافة قريبة (77).

وحاول فيغا برأسية بعد ركنية من منديز (87)، وبالطريقة عينها فعل البديل الكرواتي ماريو باشاليتش (88)، غير أن الكرة في المرتين أخطأت المرمى بقليل.

ومنح البديل الذهبي راموس بطاقة التأهل للبرتغال برأسية من مسافة قريبة عقب عرضية متقنة من لياو من الجهة اليسرى (90+4).

وأدرك البديل الكرواتي يوشكو غفارديول التعادل في الوقت القاتل، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى (فار)، بداعي التسلل على باشاليتش (90+15).