مونديال 2026: الجزائر تودع من دور الـ32 بخسارتها أمام سويسرا

خسرت الجزائر مباراتها أمام سويسرا بهدفين مقابل لا شيء، لتودع مونديال 2026 من دور الـ32 وتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية.

انتهى مشوار الجزائر عند دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، بعد خسارتها أمام سويسرا 0-2 صباح اليوم في فانكوفر، لتتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية.

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ولم يقدّم منتخب "محاربي الصحراء" ما يشفع له بالتأهل إلى ثمن النهائي الذي خاضه مرة واحدة في مونديال البرازيل 2014، فتأخروا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الثاني. وضربت سويسرا موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الجمعة بين كولومبيا وغانا، في السابع من تموز/ يوليو في فانكوفر أيضا.

لعبت الجزائر مع سويسرا بعد تأهلها كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إثر تعادلها المتأخر مع النمسا 3-3 في دور المجموعات، ما جنّبها مواجهة إسبانيا.

منذ فوزها على ألمانيا الغربية 2-1 عام 1982، لعبت الجزائر 10 مباريات أمام منتخبات أوروبية في نهائيات كأس العالم، لكنها فشلت في الفوز في أيّ منها (6 خسارات و4 تعادلات).

أعاد المدرب البوسني للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش الثقة للحارس لوكا زيدان بعدما أجلسه على مقاعد الاحتياط في التعادل مع النمسا 3-3. للمباراة الرابعة تواليا، أجرى تعديلات على تشكيلته التي لم يثبت على واحدة منها منذ بداية البطولة.

وبدأ القائد رياض محرز المباراة أساسيا وأصبح بعمر 35 عاما و131 يوما، ثاني أكبر لاعب إفريقي يخوض مباراة أساسية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد السنغالي إدريسا غي (36 عاما و278 يوما) الذي لعب أمام بلجيكا في النسخة الحالية أيضا.

في المقابل، احتفل غرانيت تشاكا بخوضه مباراته الدولية الـ150.

على ملعب "فانكوفر بي سي بلايس" وأمام 52 ألف متفرج، استحوذت الجزائر على الكرة في الدقائق العشر الأولى، لكن سويسرا خطفت الهدف الأول من هجمة مرتدة حين انطلق يوهان مانزامبي على الجهة اليسرى، مرّ عن عيسى ماندي ولعب عرضية نحو إيمبولو تابعها في الشباك (11).

ردّ حسام عوار بتسديدة بعيدة ضعيفة بين يدي غريغور كوبل (14)، ومثله حاول دنيس زكريا مرتين، الأولى من داخل المنطقة ذهبت سهلة عند الحارس زيدان (15)، والثانية برأسية فوق المرمى (37).

من بعدها جرّب فارس شايبي بتصويبة زاحفة لم يجد كوبل صعوبة في التعامل معها (43)، وأهدر إبراهيم مازة فرصة كان يمكن لزميله عوّار أن يسجّل منها، لكنهما تعانقا فور خروج الكرة من الملعب (45+2).

مطلع الشوط الثاني ارتكب لاعبو الجزائر خطأين دفاعيين، الأوّل بالتمرير والثاني بالتشتيت، سجّل على إثرهما ندويي الهدف الثاني (46).

وكاد الردّ يأتي بتسديدة محرز القوية داخل المنطقة، لكن زكريا أبعدها من أمام المرمى والحارس (50).

دفع بيتكوفيتش، مدرب سويسرا السابق الذي قادها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018، بمجموعة من عناصره الاحتياطيين، لكن الحال لم يتغيّر، بل كاد الجزائريون يتلقون الثالث لولا بعض التدخلات الدفاعية.

وبدا أن المنتخب السويسري قد أمّن الفوز، إذ أهدر لاعبوه بعض الفرص السانحة لتسجيل الثالث أبرزها عبر البديل فابيان رايدر أمام مرمى زيان الذي أنقذ الكرة بقفزة استعراضية (81).