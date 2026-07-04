اكتمال عقد ثمن نهائي مونديال 2026.. مواجهات نارية تبدأ السبت والمغرب ومصر يواصلان الحلم العربي

يفتتح المنتخب المغربي منافسات الدور ثمن النهائي بمواجهة منتخب كندا، السبت، في مدينة هيوستن الأميركية، فيما يلتقي منتخب فرنسا مع الباراغواي في فيلادلفيا.

اكتمل مساء الجمعة عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لتتجه الأنظار إلى سلسلة من المواجهات القوية التي تنطلق السبت، وسط استمرار الحضور العربي عبر منتخبي المغرب ومصر.

اختتم المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، منافسات الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم 2026 بحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، بعدما تغلب بصعوبة على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مواجهة مثيرة احتضنتها مدينة ميامي. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي، الذي ينطلق السبت، حيث يلتقي "التانغو" مع المنتخب المصري في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

وجاء تأهل الأرجنتين بعد مباراة معقدة أمام أحد أبرز مفاجآت البطولة، إذ افتتح ليونيل ميسي التسجيل رافعا رصيده إلى 7 أهداف في النسخة الحالية و20 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يعادل ديروي دوارتي النتيجة للرأس الأخضر. وفي الشوطين الإضافيين سجل ليساندرو مارتينيس الهدف الثاني للأرجنتين، ثم أدرك سيدني كابرال التعادل مجددا، قبل أن يحسم حامل اللقب المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 111 إثر كرة شارك فيها ميسي من ركلة ركنية، لينهي مغامرة الرأس الأخضر ويواصل مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.

ويفتتح المنتخب المغربي منافسات الدور ثمن النهائي بمواجهة منتخب كندا، السبت، في مدينة هيوستن الأميركية، فيما يلتقي منتخب فرنسا مع الباراغواي في فيلادلفيا.

وتتواصل المباريات الأحد، حيث يواجه منتخب البرازيل نظيره النروجي على ملعب نيويورك/نيوجيرزي، بينما يصطدم منتخب المكسيك بمنتخب إنكلترا في العاصمة المكسيكية.

ويشهد يوم الإثنين قمة أوروبية مرتقبة تجمع البرتغال وإسبانيا في دالاس، إلى جانب مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في سياتل.

ويختتم الدور ثمن النهائي الثلاثاء، عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع منتخب مصر في مواجهة صعبة يسعى خلالها "الفراعنة" إلى مواصلة مشوارهم التاريخي، فيما تواجه سويسرا منتخب كولومبيا في فانكوفر الكندية.

برنامج الدور ثمن النهائي

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي بين 9 و11 تموز/يوليو، على أن تستضيف مدن بوسطن، ولوس أنجليس، وميامي، وكنساس المواجهات الأربع.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 14 و15 تموز/يوليو في دالاس وأتلانتا، فيما تستضيف ميامي مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 تموز/يوليو.

ويُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم الأحد 19 تموز/يوليو على ملعب نيويورك/نيوجيرزي، حيث يتنافس الفائزان من مباراتي نصف النهائي على لقب كأس العالم 2026.