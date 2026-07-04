لماذا تتعثر بعض المنتخبات عند الاقتراب من الإنجاز التاريخي؟

يتناول التقرير الأبعاد النفسية والتكتيكية التي قد تدفع بعض المنتخبات إلى فقدان السيطرة على المباريات الحاسمة رغم تفوقها، معتبرًا أن التحدي لا يكمن في الموهبة أو الإمكانات الفنية، بل في القدرة على الحفاظ على الهوية والأسلوب تحت ضغط اللحظات الأخيرة

أثار المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، الجدل بالتصريح الذي أدلى به عقب الفوز الدراماتيكي على السنغال في ثمن نهائي كأس العالم 2026، وفتح واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في كرة القدم الحديثة.

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فالرجل لم يكتف بالاحتفاء بعودة منتخبه من تأخر بهدفين إلى انتصار مثير، بل قدم قراءة تكتيكية صريحة للمباراة عندما قال إن جهازه الفني كان يتوقع أن يفقد المنتخب السنغالي جزءا من هيكله التنظيمي في الدقائق الأخيرة، وأن يتراجع للدفاع عن تقدمه بدلا من مواصلة اللعب بالأسلوب نفسه.

وبينما رأى منتقدون في التصريح امتدادا لنبرة أوروبية متعالية تختزل منتخبات القارات الأخرى في صور نمطية جاهزة، اعتبر آخرون أن الضجة التي أثارها الكلام حجبت جانبا أكثر أهمية، يتمثل في النقاش الفني الذي فتحه حول كيفية إدارة اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، وهي قضية لا تخص السنغال وحدها، بل تكررت مرارا في تجارب عديدة لمنتخبات أفريقية وآسيوية على أعلى المستويات.

والواقع أن النقاش لا يتعلق من قريب أو بعيد بجودة المواهب أو الإمكانات الفنية. فمنذ عقود أثبتت منتخبات القارتين قدرتها على مجاراة كبار العالم والتفوق عليهم أحيانا، كما قدمت بعضا من أكثر قصص كأس العالم إلهاما وإثارة.

لكن المشكلة التي يشير إليها عدد من المحللين تتعلق بما يحدث عندما تصبح النهاية قريبة والإنجاز في المتناول، أي في اللحظة التي يتحول فيها الصراع من مسألة مهارات وقدرات إلى اختبار للثبات الذهني والانضباط التكتيكي.

عندما يتحول التقدم إلى عبء نفسي

ربما يساعد في فهم هذا السلوك ما تطرحه بعض الأدبيات النفسية حول مفهوم الخوف من الفوز أو الخوف من النجاح، حين يتحول الاقتراب من إنجاز كبير إلى عبء ذهني يفرض على صاحبه قدرا إضافيا من التوتر والحذر.

وعندما يصبح الهدف قريبا، ينشغل الذهن أحيانا بإمكانية فقدانه أكثر من انشغاله بمواصلة السلوك الذي قاد إليه. ويرى بعض الباحثين أن هذا النمط قد يتقاطع، في بعض الحالات، مع ما يعرف بـ"متلازمة المحتال"، وهي حالة يشعر فيها الفرد أو المجموعة بأن النجاح الذي تحقق يفوق ما يستحقانه أو أنه قد يكون مؤقتا وعرضة للانهيار في أي لحظة، رغم الأدلة التي تؤكد الجدارة به.

في مثل هذه الظروف، قد يتسلل شعور خفي بعدم الاعتياد على الحضور في مواقع الإنجاز الكبرى أو الشك في القدرة على الحفاظ عليها، مما يدفع إلى سلوك أكثر تحفظا وأقل ثقة بالنفس.

وفي عالم كرة القدم، يمكن ملاحظة هذا التحول عندما يتخلى فريق متفوق عن جزء من جرأته ومبادرته مع اقتراب النهاية، فيتحول تدريجيا من السعي إلى فرض أسلوبه إلى الاكتفاء بمحاولة حماية النتيجة، وكأن الحفاظ على الحلم يصبح أكثر إلحاحا من مواصلة الطريق الذي أوصله إليه.

هذا التحول لا يكون دائما قرارا تكتيكيا واعيا من المدرب، بل يحدث أحيانا بصورة تلقائية داخل أرضية الملعب. يتراجع خط الوسط عدة أمتار إلى الخلف، وتنخفض شراسة الضغط، وتتسع بالتالي المسافات بين الخطوط، ويتحول التركيز من التحكم في المباراة إلى مجرد محاولة النجاة منها.

من الناحية التكتيكية، يؤدي هذا الانكماش إلى منح المنافس ما كان يفتقده طوال المباراة: الوقت والمساحة والثقة. ومع مرور الدقائق يبدأ الفريق المتأخر في فرض إيقاعه، فيما يجد الفريق المتقدم نفسه محاصرا داخل مناطقه، عاجزا عن الاحتفاظ بالكرة أو إخراجها بطريقة منظمة. وعندما يأتي الهدف الأول، يتغير كل شيء. فالمباراة التي كانت تبدو تحت السيطرة تتحول فجأة إلى معركة نفسية مفتوحة.

بين الواقعية الدفاعية والارتداد الارتجالي

وليس التراجع في حد ذاته خطأ بالضرورة، فمنتخبات كبرى في أوروبا وأميركا الجنوبية بنت جزءا من تاريخها على القدرة على إغلاق المساحات، وإدارة التقدم بذكاء؛ لذلك فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بالتراجع، بل بنوعية هذا التراجع.

فعندما تتقدم منتخبات عريقة مثل إيطاليا أو الأرجنتين أو حتى بعض الأندية الأوروبية الكبرى، فإنها قد تتخلى عن الضغط العالي وتدافع في مناطق متأخرة، لكنها تفعل ذلك ضمن منظومة واضحة المعالم.

فالكتلة الدفاعية تبقى متماسكة، والمسافات بين الخطوط تظل مضبوطة، وعند استعادة الكرة لا تُفقد بعشوائية، بل تتحول إلى أداة لإبطاء الإيقاع أو استدراج المنافس أو بناء هجمة مرتدة مؤذية.

فالأمر يتعلق عموما بطريقة إدارة لحظات القوة والضعف في المباراة الواحدة، وفق المصطلحات التكتيكية الحديثة.

أما في حالات أخرى، فإن التراجع يتحول إلى رد فعل نفسي أكثر منه خيارا تكتيكيا. إذ تصبح الكرة عبئا يجب التخلص منها سريعا بدلا من اعتبارها وسيلة للتحكم في المباراة، فتعود الهجمة إلى المنافس مرة بعد أخرى، ويتحول الدفاع من منظومة منظّمة إلى حالة طوارئ دائمة.

ولعل واحدة من أشهر الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث في دور الـ16 بمونديال 2018، عندما تقدمت اليابان على بلجيكا بهدفين قبل أن تخسر المباراة في الدقائق الأخيرة بعد واحدة من أكثر حالات العودة إثارة في تاريخ البطولة.

المشكلة ليست إفريقية أو آسيوية فقط

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست حكرا على منتخبات إفريقيا وآسيا، فالتاريخ الكروي مليء بأمثلة أوروبية وأميركية جنوبية لفرق فقدت السيطرة على مباريات كانت في متناولها، بسبب التراجع المبالغ فيه أو لسوء إدارة اللحظات الحاسمة. أما أحدث حالة بارزة في هذا الإطار فهي منتخب هولندا، الذي بالغ في الدفاع سواء حينما كان متقدما في النتيجة أو قبل ذلك، في المواجهة التي جمعته بمنتخب المغرب يوم 29 حزيران/ يونيو الماضي.

لكن ما يجعل النقاش أكثر ارتباطا بمنتخبات القارتين، هو أن هذه المنتخبات غالبا ما تكون في موقع الساعي إلى اختراق تاريخي أو تحقيق إنجاز غير مسبوق، وهو ما يجعل الضغوط النفسية أكبر عندما يصبح الحلم قريبا من التحقق.

فالمنتخب الذي اعتاد عبر أجيال متعاقبة على خوض الأدوار الإقصائية في كأس العالم، يتعامل مع التقدم بهدفين باعتباره جزءا طبيعيا من المباراة. أما المنتخب الذي يحمل على كتفيه آمال أمة بأكملها لتحقيق إنجاز تاريخي، فقد ينظر إلى اللحظة نفسها باعتبارها أمرا استثنائيا يتعين الدفاع عنه بأي ثمن.

وهنا يظهر الفارق بين الخبرة التنافسية المتراكمة والخبرة التكتيكية المجردة، فالقضية لا تتعلق فقط بمعرفة أين يقف اللاعب أو كيف يضغط، بل بقدرته على اتخاذ القرار الصحيح تحت أقصى درجات الضغط النفسي.

من صناعة المفاجآت إلى صناعة العادة

قطعت كرة القدم الإفريقية والآسيوية أشواطا هائلة خلال العقدين الأخيرين، فاللاعبون ينشطون في أكبر الأندية العالمية، والمنتخبات باتت أكثر تنظيما، والاستثمار في التحليل الرياضي والتكوين الفني يتوسع باستمرار. لذلك لم يعد الحديث يدور حول فجوة في المهارات أو الإعداد البدني كما كان الحال في الماضي.

التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في الانتقال من ثقافة صناعة المفاجأة إلى ثقافة صناعة الإنجاز المستدام، فالمفاجأة يمكن أن تتحقق بموهبة استثنائية أو مباراة عظيمة، أما البطولات فتحتاج إلى منظومة ذهنية وتنافسية تسمح للفريق بالحفاظ على شخصيته مهما كانت ظروف المباراة.

فالمنتخبات التي فرضت نفسها على الساحة العالمية لم تفعل ذلك لأنها كانت الأفضل دائما من الناحية الفنية، بل لأنها امتلكت القدرة على المحافظة على هويتها تحت الضغط. لم تكن تتخلى عن مبادئها عندما تتقدم، ولم تكن تسمح للخوف من الخسارة بأن يغير طبيعة قراراتها داخل الملعب.

مرآة أكثر منها إهانة

ربما لهذا السبب أثار تصريح غارسيا كل هذا الجدل، فالمشكلة ليست في أن مدرب بلجيكا قال ما قاله، بل في أن كثيرين وجدوا في كلماته انعكاسا لنقاش قديم لم يحسم بعد.

فالقضية لا تتعلق بقدرة منتخبات إفريقيا وآسيا على مقارعة الكبار، فقد أثبتت ذلك مرارا ولعل المثال الذي أثار إعجاب العالم هو منتخب الرأس الأخضر الذي لعب بثقة عالية أمام حامل اللقب (الأرجنتين) ولم ينزل يديه قط، ولا تتعلق بنقص في الموهبة أو الجرأة أو الطموح، بل ترتبط بقدرتها على الحفاظ على شخصيتها عندما تصبح على بعد دقائق من كتابة التاريخ.

من هذه الزاوية، قد لا يكون تصريح غارسيا إهانة بقدر ما هو مرآة غير مريحة. فالمنتخبات التي ترغب في كسر السقف الزجاجي للمنافسة العالمية لا تحتاج إلى الغضب من مثل هذه الملاحظات، بقدر حاجتها إلى تحويلها إلى مادة للنقد الذاتي والعمل والتطوير.

فبين الموهبة التي تصنع المفاجأة، والثقافة التنافسية التي تصنع الأبطال، ما زالت هناك خطوة أخيرة تسعى كرة القدم الإفريقية والآسيوية إلى اجتيازها، وربما يكون الاعتراف بوجود هذه الفجوة هو البداية الحقيقية لردمها.