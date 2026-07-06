مونديال 2026: إنكلترا تقصي المكسيك 3-2 وتبلغ ربع النهائي

حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على المكسيك بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ16، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع النرويج في الدور المقبل.

إنكلترا تضرب موعدًا مع النرويج في ربع النهائي (Getty Images)

أقصت إنكلترا منقوصة العدد المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2 الأحد على ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو.

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وعلى الرغم من خوض أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد جاريل كوانساه (54)، عبر منتخب "الأسود الثلاثة" إلى ربع النهائي بفضل الثنائي المتميّز جود بيلينغهام (36 و38) وهاري كاين (60 من ركلة جزاء)، فيما سجل خوليان كينيونيس (42) وراوول خيمينيس (69 من ركلة جزاء) هدفي المكسيك.

وضربت إنكلترا موعدا في ربع النهائي السبت في ميامي، مع النروج التي أقصت البرازيل 2-1 في وقت سابق.

وكتبت إنكلترا "فصلا خاصا" كما قال مدربها الألماني توماس توخل، في ملعب ذاقت فيه ألم الخروج أمام الأرجنتين في مباراة شهيرة سجل فيها الأسطورة الراحل دييغو مارادونا هدفا بيده، في مباراة خسرها غاري لينيكر ورفاقه ضمن ربع نهائي مونديال 1986.

الملعب عينه تسلّحت فيه المكسيك بتاريخ طويل، إذ لم تخسر عليه سوى مرتين في 89 مباراة دولية قبل هذه المواجهة.

استمرت مرحلة جسّ النبض لنحو ربع ساعة، إلى أن أنقذ الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد مرماه من رأسية راوول خيمينيس في الزاوية اليسرى (15).

جرّب أنتوني غوردون في الجهة المقابلة حظّه بتسديدة زاحفة بين يدي الحارس راوول رانخل (26).

وبهجمة من ثلاث تمريرات بدأت من الحارس بيكفورد، افتتح بيلينغهام التسجيل حين انسلّ بين المدافعين وتابع برأسه عرضية بوكايو ساكا في المرمى (38).

وقبل أن يستفق المكسيكيون من صدمة التأخّر بالهدف الأوّل ويُكمل الإنكليز فرحتهم، سجل بيلينغهام الثاني حين قطع إيليوت أندرسون كرة في منتصف الملعب وسلّمها إلى غوردون الذي أرسلها إلى كاين، لعبها عرضية نحو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الذي تابعها في المرمى (38).

وفقط حين بدا أن المكسيك صُعقت بالهدفين، أحيا كينيونيس آمال منتخب "إل تري" بالعودة بتصويبة قريبة في سقف المرمى، بعد متابعة كرة من ركلة حرة حاول جاريل كوانساه تشتيتها من منطقة الجزاء (42).

بهدفه، عادل مهاجم القادسية السعودي الرقم القياسي المكسيكي بعدد الأهداف للاعب واحد في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم (4، مع لويس هرنانديس في 1998).

وكاد خيمينيس يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر بتسديدة أرضية مرّت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى بيكفورد (45+1) الذي حافظ على تقدم فريقه بتصديه لرأسية من المهاجم نفسه (45+3)، قبل أن ينقذ بيلينغهام المرمى الإنكليزي ببراعة بتخليصه كرة قريبة من أمام سيسار مونتيس (45+4).

- طرد وركلتا جزاء -

في الشوط الثاني أخذت المباراة منعطفا جديدا، حين ارتكب كوانساه خطأ على خيسوس غاياردو وعاد الحكم الرئيسي الإيراني علي رضا فغاني إلى تقنية الفيديو المساعد "في أيه آر" لإشهار البطاقة الحمراء للاعب الإنكليزي (54).

أصبح ابن الـ23 عاما أول لاعب إنكليزي يُطرد في كأس العالم بعد واين روني أمام البرتغال في 2006.

واضطر توخل إلى سحب ساكا وإشراك جون ستونز (57)، لكن الخبر السعيد للإنكليز جاء بعد لحظات حين وصلت كرة من كاين إلى غوردون الذي واجه الحارس رانخل فأوقعه في منطقة الجزاء.

انبرى كاين إلى تنفيذ الركلة وسجّل منها هدفه السادس في هذه النسخة والـ15 في 17 مباراة مونديالية (60)، كما أصبح عادل عدد الأهداف الإنكليزي القياسي في الأدوار الإقصائية للمونديال (6، مع غاري لينكر).

لكن كاين ارتكب خطأ في المنطقة المحرّمة على البديل براين غوتييريس احتُسب منه ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد مجددا، ليسجّل خيمينيس هدف تقليص الفارق (69).

حاول البديل سانتياغو خيمينيس إدراك التعادل بتسديدة فوق المرمى (81)، ومثله جرّب البديل الآخر ألفارو فيدالغو بتسديدة بعيدة سهلة بين يدي بيكفورد (89).

خسرت المكسيك وأصبحت ثاني بلد مضيف يودّع البطولة بعد كندا أمام المغرب، في حين تلتقي الولايات المتحدة، ثالث الدول المضيفة مع بلجيكا الثلاثاء.

بور-عزد/جأش