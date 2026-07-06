مونديال 2026: ترامب يؤكد أنه طلب من رئيس "فيفا" مراجعة البطاقة الحمراء لبالوغون

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبه من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو مراجعة طرد المهاجم فولارين بالوغون، منتقدا الحكم البرازيلي رافايل كلوس، ما دفع فيفا لتعليق الإيقاف وسط جدل ومقارنة ترامب للمباراة بانتخابات 2020.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفا إياه بـ"المروع"، لكنه نفى طلبه إلغائه.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك".

وأضاف "لم تكن تلك حتى مخالفة. كانا يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما البعض".

كما انتقد الرئيس الأميركي، الحكم البرازيلي، رافايل كلوس، الذي اتخذ القرار، واصفا إياه بأنه "مثير للريبة بعض الشيء، إذا ما تم التحقق من سجله".

احتفال بالوغون بتسجيل الهدف الأول خلال مباراة دور الـ32 (Getty Images)

وكان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، الإثنين، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد "في إيه آر"، وذلك بعدما داس قدم مدافع بوسني في مباراة دور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0.

وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، ولا يمكن لفريقه استئناف القرار.

لكن "فيفا" أعلن الأحد تعليق الإيقاف لمدة عام، بعد اتصال ترامب الشخصي.

وقال الرئيس الأميركي، اليوم: "سنلعب بفريق كامل، وبلجيكا ستلعب بفريق كامل، وتعرفون ماذا؟ إذا فازوا علينا، فسيكون لهم كل الحق في الفخر".

وأضاف "أما إذا هزمونا... فأقول إنها كانت مزورة، تماما كما كانت انتخابات عام 2020 مزورة"، في إشارة إلى مزاعمه الكاذبة بوجود تزوير واسع النطاق في التصويت الذي خسره أمام الرئيس السابق، جو بايدن.

إنفانتينو: أبلغت ترامب بأن الهيئات القضائية "مستقلّة"

أكد الرئيس السويسري-الإيطالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إنفانتينو، مساء الإثنين، أنه تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون، مضيفا أنه ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا "مستقلة".

وقال إنفانتينو عبر منصة "إكس": "خلال محادثتنا، شرحت أن إجراء قانونيا جار يتضمن هيئات قضائية مستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة"، وذلك في وقت يتعرض فيه لانتقادات من مختلف الجهات منذ أن قرر الاتحاد الدولي تعليق العقوبة المفروضة على بالوغون.

"يويفا": تهديد نزاهة المونديال

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "تجاوز الخط الأحمر" بقراره المثير للجدل تعليق إيقاف بالوغون لمباراة واحدة لمدة عام.

(Getty Images)

وأصدر "يويفا"، اليوم الإثنين، بيانا أعرب فيه عن اندهاشه من القرار، قائلا: "إن قرار الأمس بتعليق تنفيذ الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، لفترة تجريبية مدتها عام، بحق اللاعب فولارين بالوغون، قد تجاوز الخط الأحمر".

وأضاف: "تعتمد كرة القدم، شأنها شأن غيرها من الرياضات، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة النزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتأويل، لكن ليس في هذه الحالة، فالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء ليس خيارا تقديريا، ولا يتطلب قرارا من أي جهة مختصة".

وتابع: "إنه مبدأ راسخ في اللوائح، ولا يجوز استثناء أي بند منه، لا سيما في منتصف البطولة، حيث واجه العديد من اللاعبين الموقف نفسه وقضوا عقوبات الإيقاف المفروضة عليهم وفق اللوائح".

وحذر "يويفا" من تداعيات القرار، مضيفا أنه "عندما لا يضمن القائمون على اللعبة ثبات القواعد، تصبح نزاهة المنافسة على المحك، وتتضرر مصداقية البطولة. كما أن هذا القرار يرسي سابقة خلال النسخة الحالية، إذ ستتطلب أي حالات مماثلة مستقبلا معاملة متساوية، وهو ما قد يضر بسير المنافسة".

وتابع: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ليس فقط لجمالها، بل لأنها تحظى بثقة واسعة في تطبيق قوانين موحدة على الجميع. ولا توجد بطولة بمعزل عن غيرها، وعندما يتعلق الأمر بكأس العالم، فإن أي قرار فيها قد يترك آثارا إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها".

واختتم البيان بالقول: "نعرب عن استغرابنا الشديد إزاء هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير المبرر".

وانتقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم القرار، مؤكدا أنه يتعارض بشكل مباشر مع لوائح مسابقات كأس العالم، فيما قال مدرب منتخب بلجيكا، رودي غارسيا، للصحافيين: "لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو في كأس العالم أصبح الأول من أبريل، يوم كذبة أبريل".