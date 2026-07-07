مونديال 2026: بلجيكا تحبط طموح الولايات المتحدة المضيفة 4-1 وتبلغ ربع النهائي

واصل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم 2026 بثبات، بعدما تفوق بوضوح على الولايات المتحدة المضيفة بنتيجة 4-1 في ثمن النهائي، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويقصي أصحاب الأرض من المنافسات، مؤكداً جاهزيته لمواجهة إسبانيا في الدور المقبل.

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعدما ألحق هزيمة قاسية بالولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة للبطولة، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في مدينة سياتل، ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني في ربع النهائي الجمعة على ملعب إنغلوود في لوس أنجليس.

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وفرض المنتخب البلجيكي أفضليته منذ الدقائق الأولى، فافتتح شارل دي كيتلار التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك الأميركي مالك تيلمان التعادل في الدقيقة 31 من ركلة حرة غيّر البديل هانس فاناكن اتجاهها بالخطأ إلى شباك الحارس تيبو كورتوا.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى أربع دقائق، إذ أعاد دي كيتلار التقدم لبلجيكا برأسية متقنة في الدقيقة 33، منهياً الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" 2-1.

وفي الشوط الثاني، استغل فاناكن خطأ فادحا من الحارس الأميركي مات فريز في التمرير ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يختتم البديل روميلو لوكاكو الرباعية في الوقت بدل الضائع (90+3)، مؤكداً تفوق المنتخب البلجيكي وتأهله المستحق.

وبهذا الفوز، ودع المنتخب الأميركي البطولة، ليلحق بجاريه المضيفين، المكسيك وكندا، كما تلقى هزيمته السابعة توالياً أمام بلجيكا في جميع المسابقات، منذ تحقيقه فوزه الوحيد عليها بنتيجة 3-0 في كأس العالم عام 1930.

وأشاد مدرب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، بالأداء الذي قدمه لاعبوه، مؤكداً أنهم نفذوا الخطة التكتيكية كما هو مطلوب وسيطروا على مجريات اللقاء، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه من الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط أمادو أونانا، والتي رجح أن تكون خطيرة. كما أثنى على البديل روميلو لوكاكو الذي واصل تأثيره الهجومي بإضافة الهدف الرابع.

في المقابل، اعترف مدرب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بأفضلية المنتخب البلجيكي، مشيرا إلى أن فريقه لم يقدم مستواه المعتاد، مؤكدا أن المباراة ستكون محطة مهمة لاستخلاص الدروس وفهم أسباب هذا التراجع.

وحصل شارل دي كيتلار على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفاً آخر، وقال إن ما يقدمه للفريق أهم بالنسبة إليه من الانتقادات التي طالته سابقا بسبب قلة التسجيل، معتبرا أن أداءه أمام الولايات المتحدة يمثل لحظة مثالية له ولمنتخب بلاده.

وشهدت المباراة أجواء مشحونة حتى قبل انطلاقها، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق عقوبة الإيقاف بحق المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، رغم طرده في المباراة السابقة أمام البوسنة والهرسك، وهو قرار أثار جدلا واسعا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو مراجعة القرار. ورفض فيفا لاحقا احتجاج الاتحاد البلجيكي، ما أثار استياء لاعبي المنتخب البلجيكي الذين أكدوا أنهم فضلوا الرد داخل الملعب.

وعلى الصعيد التاريخي، واصل روميلو لوكاكو كتابة اسمه في سجلات الكرة البلجيكية، بعدما أصبح أول لاعب من بلجيكا يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في أكثر من نسخة من كأس العالم، بعد نسختي 2018 و2026، كما بات أول لاعب يسجل أهدافا وهو بديل في أربع مباريات مختلفة ضمن تاريخ البطولة.