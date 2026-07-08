مدرب مصر يهاجم التحكيم والتنظيم: ظلمنا بفعل فاعل... ربما أرادوا استمرار بطل العالم وميسي

تساءل المدرب المصري "ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في البطولة؟ ربما أرادوا استمرار مشاركة ميسي؟ في كرة القدم، توجد أحيانا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية. بطل العالم حصل على دعم على جميع المستويات".

شنّ مدرب مصر حسام حسن حملة على التحكيم والتنظيم، معتبرا أن منتخب بلاده "ظُلم بفعل فاعل، والأرجنتين لا تستحق الفوز" في أتلانتا، في ثمن نهائي مونديال 2026.

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وقال حسن في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي خسرتها مصر 2-3 بعدما كانت متقدمة بثنائية نظيفة حتى الدقائق العشر الأخيرة "ظُلمنا بفعل فاعل بسبب الأحداث التي حصلت في المباراة، وأجزم أن من يبرمج المباريات لم يسبق له لعب كرة القدم وليس له علاقة بها. ليس هناك مباريات تلعب الساعة الثانية عشرة ظهرا" في إشارة إلى موعد إقامتها بالتوقيت المحلي في أتلانتا.

وأضاف "توقيت مباراة من المفروض أن يخصص للمشي واستنشاق الهواء أو الإفطار ولكن ليس للعب، لذلك أنا معترض على الأمور التي حصلت داخل وخارج الملعب. كان هناك متسع من الوقت لبرمجة المباراة بعد الظهر أو مساء طالما أن هناك مباراتين فقط يوميا وأقيمت مباريات عدة في وقت متأخر مساء".

وتابع "ما حدث غير عادل وفوز الأرجنتين غير مستحق، وأنا أعد الجميع عند عودتي إلى بلدي وإلى بيتي بأنني لن أشاهد مباريات المونديال لأنه ليس هناك عدل فيها".

وأردف قائلا "أنا فخور بمنتخب بلدي، نحن جهاز وطني وبلاعبين محليين نحو 23 أو 24 من الدوري المصري، واجهنا منتخبا بلاعبين في مختلف أنحاء العالم وأغلى لاعبين في العالم، اجتهدنا وكنا أفضل من حاملي اللقب، كنا الأفضل في كل شيء ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات داخلية داخل الملعب وخارجية قبل المباراة".

وأبرز "من الواضح أن الضغوطات التي مارسها الأرجنتينيون على الحكم (الفرنسي فرانسوا لو تيكسييه) نجحت لأنهم كانوا معترضين على أنه فرنسي ومنتخب بلاده لا يزال في المنافسة. في الحياة من يمشي على الطريق الصحيح يتعب ونحن كنا على الطريق الصحيح وتعبنا وتأذَّينا بعوامل خارجية".

وتابع "كان من حقنا الفوز ولا أريد أن أقول حظ أوفر لنا في المرة المقبلة، لأننا خرجنا بشرف ولكن النتيجة بعيدة عن الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي ألا وهو الروح الرياضية والاحترام".

وأُلغي هدف لمصطفى زيكو عندما كانت مصر متقدمة 1-0 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لاكتشاف خطأ على ليساندرو مارتينيز في وقت أبكر من الهجمة.

ووضع زيكو مصر لاحقا على أعتاب بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد أن ضاعف تقدمها. لكن حاملة اللقب ردّت، فقلّص كريستيان روميرو الفارق، قبل أن يسدد ليونيل ميسي، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، هدف التعادل بقوة، رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة.

لكن الجدل لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ رأت مصر أنه كان ينبغي احتساب ركلة جزاء لها في الهجمة التي سبقت هدف الفوز للأرجنتين الذي سجله إنزو فرنانديز، وذلك بسبب شدّ من أليكسيس ماك أليستر على حمدي فتحي.

وأضاف حسن "كانت لنا ركلة جزاء ألغيت وارتدت الأرجنتين بهجمة وسجلت هدفا وحكم الفيديو المساعد (فار) لم يحرك ساكنا، عكس الهدف الثاني الذي سجلناه مطلع الشوط الثاني وألغي بطريقة غريبة وبعد العودة إلى (الفالا) الذي لم نحظ به عندما اهتزت شباكنا".

واكد أنه "غير مقتنع بالمباراة، أنا مقتنع بفريقي، أنا قدمت أداء جيدا ولكن ليس بما حصل في اللقاء ولن أجامل وأقول إننا لعبنا جيدا ونملك منتخبا جيدا والأرجنتين حققت نتيجة جيدة، لن أقول ذلك، لا لن نضع رأسنا تحت الأرض مثل النعامة ولكن ليس هناك مصداقية في ما حصل".

"كالشمس في وضح النهار"

وتساءل المدرب "ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في البطولة؟ ربما أرادوا استمرار مشاركة ميسي؟ في كرة القدم، توجد أحيانا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية. بطل العالم حصل على دعم على جميع المستويات".

وتحدث حسن مجددا عن القضية الفلسطينية مشيرا إلى انه كان يتكلم "عن حالات إنسانية وعن أطفال قتلوا والذين قطعت أيديهم وأرجلهم والذين فقدوا البصر، هناك أناس لا يشعرون بهم ومن المفروض أن يقوم عالم كرة القدم والإعلام والرياضة واللاعبين بمساندة قضية معينة وقضية إنسانية".

وتابع "البلد الذي يموت فيه هؤلاء الأطفال يلبسون قميص الأرجنتين وبرشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد وهم يحبونكم ويحبون الكرة ولكنكم تلتزمون الصمت والأمر عادي بالنسبة إليكم".

من جهته، قال المهاجم زيكو الذي ألغي له هدف مطلع الشوط الثاني "قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل العالم. لا أعرف ما الذي حدث في الشوط الثاني. كانت هناك أمور غريبة رآها الجميع. كان الأمر واضحا كالشمس في وضح النهار".

أما حارس المرمى مصطفى شوبير، فقال "كنا قريبين جدا من الفوز. التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في المباريات الكبيرة. ونحن حزينون جدا، لأن المباراة كانت في متناولنا".