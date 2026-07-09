اللاعب عنان خلايلة من حيفا إلى إنتر ميلان الإيطالي في صفقة قياسية

سينتقل اللاعب عنان خلايلة بموجب الصفقة التي بلغت قيمتها 23 مليون يورو، للاحتراف مع إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 1,8 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مكافآت مستقبلية.

بات اللاعب عنان خلايلة ابن مدينة حيفا على أعتاب الانتقال للاحتراف مع إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بصفقة قياسية على مستوى لاعبي البلاد المحترفين أوروبيا، بلغت قيمتها 23 مليون يورو وتتضمن عقدا لخمس سنوات.

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ووافق فريق أونيون سان جيلواز البلجيكي على التخلي عن خدمات اللاعب خلايلة بعد مفاوضات طويلة، رفع إنتر ميلان في نهايتها عرضه السابق الذي بلغ 20 مليون يورو بعد رفضه من الأول.

وكان خلايلة قد توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان بشأن شروطه الشخصية. ووفقا لتقارير سابقة، فقد اتفق اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل 1,8 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مكافآت مستقبلية.

عنان خلايلة في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

ويمثل انتقاله إلى إنتر ميلان أكبر قفزة في مسيرة لاعب محترف من البلاد في أوروبا، وسيحاول الآن المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب كريستيان كيفو. ويرى مسؤولو الإنتر بأن قدرة خلايلة على شغل أكثر مركز في الجهة اليمنى إلى جانب إمكاناته الكبيرة، ستجعله عنصرا مهما في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأنهى اللاعب موسم 2025/2026 كأحد أبرز لاعبي أونيون سان جيلواز، بعد أن نجح في التحول من جناح هجومي إلى لاعب طرف أكثر تنوعا، وقادر أيضا على اللعب كظهير أيمن.

وخاض خلايلة 46 مباراة في جميع المسابقات، بينها 44 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية، وما مجموعه 3800 دقيقة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

خلايلة على منصة التتويج مع فريقه البلجيكي

وفي الدوري البلجيكي، أنهى اللاعب ابن مدينة حيفا الموسم برصيد 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 38 مباراة. أما بصمته الأبرز فكانت في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 3 أهداف في 7 مباريات بينها ثنائية أمام فريق مارسيليا الفريق في كانون الأول/ ديسمبر 2025، كما اختارته شبكة (ESPN) ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى في حينها.

وانضم خلايلة إلى الفريق أونيون سان جيلواز البلجيكي في صيف عام 2024 قادما من مكابي حيفا، وخلال موسم واحد فقط أصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، وقد خطف أداؤه في دوري أبطال أوروبا بما في ذلك أمام إنتر ميلان نفسه، أنظار مسؤولي الفريق الإيطالي.