مونديال 2026: المغرب وفرنسا في مواجهة نارية بربع النهائي

يدخل "أسود الأطلس" اللقاء رغم غياب إسماعيل صيباري للإصابة، معتمدين على الروح القتالية والثقة بعد مشوار مميز في البطولة، بينما يبحث المنتخب الفرنسي عن مواصلة طريقه نحو اللقب.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع منتخب المغرب لكرة القدم مع منتخب فرنسا لكرة القدم، مساء الخميس، على ملعب جيليت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وتقام المباراة عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، وسط طموحات مغربية لمواصلة المشوار التاريخي في البطولة، في حين يسعى المنتخب الفرنسي لمواصلة طريقه نحو اللقب.

ويغيب عن صفوف المغرب هدافه في البطولة إسماعيل صيباري بسبب الإصابة، بعدما أكد المدرب محمد وهبي أن اللاعب غير جاهز لخوض اللقاء، معربا عن أمله في عودته قبل نهاية المنافسات.

ويعد صيباري من أبرز لاعبي المنتخب المغربي في المونديال، بعدما سجل في مباريات دور المجموعات الثلاث، وساهم في تأهل فريقه خلال الأدوار الإقصائية، قبل أن يتعرض للإصابة خلال مواجهة كندا في دور الـ16، ليحل بدلا منه سفيان رحيمي الذي سجل هدفاً في المباراة.

ويدخل "أسود الأطلس" اللقاء بدافع الثأر من خسارتهم أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، في مواجهة يسعون خلالها إلى تكرار إنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في البطولة.

وأكد وهبي أن الوصول إلى ربع النهائي لا يمثل الهدف النهائي للمنتخب، مشددا على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، ومطالبا بخوض المباراة بأقصى درجات التركيز والقتال حتى النهاية.

وتابع "سيتم تقييم الحصيلة في النهاية، لكنني لن أكتفي أبدا بما حققته إذا كان بإمكاني تحقيق المزيد. سنفعل كل شيء من أجل الفوز. يجب أن نلعب وكأننا في وضعية ظهرنا إلى الحائط".

وأردف المدرب الذي أحرز العام الماضي لقب كأس العالم لأقل من 20 عاما، قائلا: "نحن عازمون على القتال حتى النهاية".

كما رأى أن على لاعبيه أن "يؤذوا" المنتخب الفرنسي عندما يمتلكون الكرة. وقال: "إذا نجحنا في التحلي بالصبر بالكرة، وإيجاد الثغرات سواء على الأطراف أو في العمق، يمكننا إلحاق الضرر بأي منتخل".

وأضاف "ستحسم المباراة على مستوى المضمون والفعالية. طاقة المغرب كبيرة جدا، وهي ما يصنع الفارق في اللحظات الصعبة. نحن هادئون جدا بشأن الطريقة التي حضرنا بها لهذه المباراة. أشعر أن اللاعبين في قمة التركيز والحافز".

من جانبه، أكد إبراهيم دياس قدرة المنتخب المغربي على منافسة المنتخب الفرنسي، مشيرا إلى أن الفريق أثبت قدرته على مواجهة كبار المنتخبات، قبل اللقاء المرتقب أمام زميله في النادي كيليان مبابي.