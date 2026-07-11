الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق أولي مع يورغن كلوب

اقترب يورغن كلوب من تولي تدريب المنتخب الألماني، بعدما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم التوصل إلى اتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل بين الطرفين، فيما تبقى موافقة شركة "ريد بول" التي يعمل فيها كلوب ضرورية لإتمام الاتفاق.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل مع يورغن كلوب؛ لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، وأن كلا الجانبين واثقان من التوصل إلى اتفاق مع "ريد بول".

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وعقدت أمس الجمعة في نيويورك محادثات بين المدرب السابق لليفربول، يورغن كلوب، ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نيوندورف. كما حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، الذي تربطه علاقة قوية بكلوب منذ فترة عملهما معا في بوروسيا دورتموند.

ويحضر كلوب في الولايات المتحدة حيث يعمل محللا تليفزيونيا خلال كأس العالم، ولكنه أعلن عن اهتمامه بالفعل في أن يحل محل يوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الخروج من دور الـ32 أمام باراغواي.

وذكر بيان عن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن الاجتماع: "خلال هذا الاجتماع البنّاء، توصلنا إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل".

وأضاف: " ستتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل. ويثق الطرفان في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة التوصل إلى تسوية مع جهة عمل كلوب الحالية، شركة ’ريد بول’".

وأوضح بيان الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اعتماد العقد يتطلب موافقة مجلس الإشراف الكامل، والجهات المعنية داخل الاتحاد.

ووفقا لوسائل إعلام، من المنتظر أن يوقع يورغن كلوب عقدا يمتد حتى كأس العالم 2030، مقابل راتب يزيد قليلا فقط على الراتب الذي كان يتقاضاه يوليان ناغلسمان.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مدرب ليفربول الأسبق التقى رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نيوندورف ،ونائبه هانز يواخيم فاتسكه في فندق بالقرب من مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك.

وأظهرت الصور كلوب ووكيله مارك كوسيكي في مدخل المبنى بالإضافة إلى نيوندورف وفاتسكه مع أمتعتهم. ويقال إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات.

ويُذكر أن كلوب متعاقد مع شركة "ريد بول"، حيث يعمل رئيسا لعمليات كرة القدم العالمية حتى 2029، ولكنّ تقارير ذكرت أن هناك شرطا في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.

وإذا كانت التقارير صحيحة، فإن كلوب سيرحل عن منصبه في شركة مشروبات الطاقة، ولكنه سيظل ممثلا للعلامة التجارية. وتمتلك شركة "ريد بول" أندية عبر العالم من بينهم لايبزغ، ونيويورك ريد بولز.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية، بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم، يوم 24 أيلول/ سبتمبر في هولندا. ويواصل المنتخب الألماني جملته في دوري الأمم بمواجهة اليونان على ملعبه يوم 27 أيلول/ سبتمبر، فيما يوجد المنتخب الصربي في المجموعة أيضا.

وكان الاتحاد الألماني قد وضع اسم كلوب على رأس قائمة المرشحين لخلافة ناغلسمان، فور إعلان رحيله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وابتعد كلوب /59 عاما/ عن التدريب خلال العامين الماضيين، بعدما أكد عند رحيله عن ليفربول أنه بحاجة إلى فترة راحة. وخلال مسيرته مع النادي الإنجليزي، قاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال كلوب في مقابلة مع قناة "ماجينتا تي في": "استعدت كامل طاقتي الآن، ولذلك أصبحت جاهزا".

وقبل تدريب ليفربول، كان كلوب قد تُوّج بلقب الدوري الألماني في 2011 و2012 مع نادي بوروسيا دورتموند.