المونديال.. هبوط أسعار ربع النهائي مقابل ارتفاع تذاكر النهائي

انخفاض ملحوظ في سوق إعادة البيع عقب خروج منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك، الدولتين المضيفتين للبطولة، في حين لا تزال أسعار تذاكر المباراة النهائية عند مستويات مرتفعة.

شهدت أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم انخفاضا ملحوظا في سوق إعادة البيع، عقب خروج منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك، الدولتين المضيفتين للبطولة، في حين لا تزال أسعار تذاكر المباراة النهائية عند مستويات مرتفعة.

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وأظهرت بيانات موقع "تيك بيك" المتخصص في إعادة بيع التذاكر تراجع أدنى سعر لتذكرة مباراة إسبانيا وبلجيكا، التي أقيمت الجمعة في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، إلى 1381 دولارا، بعدما بلغ 3261 دولارا قبل خروج المنتخب الأميركي من دور الـ16.

كما انخفض أدنى سعر لتذكرة مباراة إنجلترا والنرويج، المقررة، اليوم السبت، في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، إلى 2049 دولارا، مقارنة بـ3866 دولارا قبل تأهل إنجلترا على حساب المكسيك. كذلك تراجع أدنى سعر لتذكرة مباراة الأرجنتين وسويسرا في كانساس سيتي بولاية ميزوري إلى 1142 دولارا، بعد أن كان 2381 دولارا قبل مباريات دور الـ16.

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار تذاكر المباراة النهائية مرتفعة، إذ طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية بسعر 7380 دولارا للمباراة المقررة في 19 تموز/يوليو على ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.

كما عرض "فيفا" 68 تذكرة من الفئة الأولى بأسعار تراوحت بين 19,995 دولارا، فيما بلغت أسعار تذاكر الضيافة في "تروفي لاونج" و"تروفي لاونج بلس" نحو 32,970 دولارا و34,500 دولار، شاملة خدمات الضيافة والطعام والمشروبات.

وعكس عدد من المشجعين تفاوت الأسعار بين من اشترى التذاكر مبكرا ومن انتظر حتى الأيام الأخيرة. وقال جيك فان بارسيل من كاليفورنيا إنه اشترى تذكرتين قبل يومين من المباراة مقابل ألف دولار لكل منهما بعد انخفاض الأسعار، معتبرا أن التجربة تستحق هذا المبلغ لأنها ستبقى "ذكرى" تجمعه بحفيده.

في المقابل، قال ليساندرو بينيدا، من شرق لوس أنجليس، إنه دفع نحو 2200 دولار للتذكرة قبل شهر، بينما وصف كوروش موداريس، من لوس أنجليس، أسعار تذاكر الضيافة التي اشترتها عائلته مقابل نحو 7000 دولار للتذكرة الواحدة بأنها "سرقة".