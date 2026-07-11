وفاة لاعب بعد أيام من مشاركته في مونديال 2026

توفي أحد لاعبي منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في مونديال 2026، فيما باشرت شرطة البلاد التحقيق بعد العثور على جثته داخل منزل في كيب تاون.

تُوفي لاعب الوسط الجنوب إفريقي جايدن أدامز الذي مثّل منتخب بلاده في كأس العالم 2026، عن عمر ناهز 25 عاما، بحسب ما أعلن وزير الرياضة في جنوب إفريقيا غايتون ماكنزي، السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ماكنزي في بيان "تلقيت بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة جايدن أدامز".

ولم يكشف الوزير عن سبب الوفاة، مضيفا "خسرت كرة القدم الجنوب إفريقية أحد أبرز مواهبها الشابة".

من جانبه، نعى الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) اللاعب، وكتب عبر منصة "إكس": "لقد فقدت كرة القدم أحد أبنائها".

وقال رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جاني إنفانتينو، إنه يشعر بـ"حزن عميق" إثر وفاة أدامز.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما داخل منزل في حي شوتشيكلوف، الواقع في وسط مدينة كيب تاون، صباح السبت.

وأوضح المتحدث باسم شرطة إقليم الكيب الغربي، إف سي فان فايك، أن "ملابسات هذه الحادثة لا تزال قيد التحقيق".

وشارك أدامز في جميع مباريات جنوب إفريقيا الثلاث في دور المجموعات من كأس العالم، وأسهم في بلوغ منتخب "بافانا بافانا" دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة أمام كندا.

كما كان ضمن تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا التي أحرزت المركز الثالث في كأس إفريقيا 2024 التي أقيمت في ساحل العاج.

وُلد أدامز في كيب تاون، وتدرّج في أكاديمية نادي ستيلينبوش، قبل أن يصبح أول لاعب يتخرج من أكاديمية النادي ويوقع عقدا احترافيا في آب/ أغسطس 2020.

وخاض 139 مباراة بقميص ستيلينبوش، وأسهم في تتويجه بلقب كأس كارلينغ عام 2023، قبل انتقاله إلى ماميلودي صنداونز في كانون الثاني/ يناير 2025.

ومع صنداونز، أضاف إلى سجله لقب الدوري الجنوب إفريقي، إلى جانب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي وفاته بعد أقل من شهر على رحيل جدته، وذلك عشية مواجهة جنوب إفريقيا أمام التشيك ضمن منافسات المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا.

وقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم آنذاك "شارك جايدن أساسيا في مباراة التشيك، وقدم كل ما لديه رغم الألم الذي كان يحمله بعد وفاة جدته".