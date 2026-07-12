مونديال 2026: إسبانيا وفرنسا في نهائي مبكر لحجز بطاقة التأهل

تتجه الأنظار إلى قمة نارية تجمع إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، علما بأن المنتخب الإسباني تفوّق آخر مواجهتين رسميتين.

سيكون ملعب دالاس في ولاية تكساس الأميركية مسرحًا للقمة التاريخية المنتظرة بين فرنسا وإسبانيا لحساب الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء المقبل.

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وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر، لا سيّما وأنها تجمع بين صاحبي أعلى الترشيحات للظفر باللقب الذي انحصر بينهما ومعهما إنجلترا والأرجنتين، اللذين سيلتقيان في نصف النهائي الثاني مساء الأربعاء.

وكان المنتخب الإسباني صاحب أعلى الترشيحات للفوز بكأس العالم قبل بدء البطولة، فيما جاء أداء المنتخب الفرنسي في المونديال ليجعله هو الأبرز في سلم الترشيحات، مما سيجعل المواجهة المنتظرة بينهما منافسة لإثبات التفوّق بين منتخبين يزخران بنخبة من نجوم الكرة العالمية.

ويدخل المنتخب الإسباني القمة المنتظرة معولًا على تفوّقه أمام نظيره الفرنسي في آخر مواجهتين، واللافت أنهما كانتا لحساب الدور نصف النهائي ولكن في بطولتين مختلفتين، إذ كانت إسبانيا قد فازت على فرنسا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2024 لتتأهل إلى النهائي الذي فازت به أمام إنجلترا بالنتيجة ذاتها.

قبل أن تواصل تفوّقها بفوز مثير بنتيجة 5-4 العام الماضي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي كانت حديث العالم وقتها، بعد أن شهدت تقدم إسبانيا برباعية نظيفة، ثم بنتيجة 5-1، قبل أن تنتفض فرنسا في آخر 15 دقيقة سجلت خلالها 3 أهداف، لكنها لم تكن كافية للعودة أمام الإسبان الذين تأهلوا إلى النهائي قبل خسارته بركلات الترجيح أمام البرتغال.

ويخشى الفرنسيون من استمرار "عقدة نصف النهائي" أمام إسبانيا، علمًا بأن المنتخبين لم تجمعهما إلا مواجهة مونديالية وحيدة، كانت في ثمن نهائي نسخة 2006 عندما فازت فرنسا بنتيجة 3-1.