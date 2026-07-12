مونديال 2026: لوتارو يحسمها في اللحظات الأخيرة ويقود الأرجنتين إلى 3-1 أمام سويسرا

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2026 بعدما تجاوز عقبة سويسرا في مواجهة صعبة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليواصل حامل اللقب رحلة الدفاع عن تتويجه. ويترقب منتخب التانغو اختبارا قويا أمام إنكلترا في المربع الذهبي.

بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص عدديا 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) السبت في مدينة كانساس سيتي الأميركية، ليضرب موعدا مع إنكلترا الأربعاء في أتلانتا.

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افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين (10)، وعادل دان ندويي النتيجة لسويسرا (67)، قبل إضافة خوليان ألفاريس الهدف الثاني (112) والبديل لاوتارو مارتينيس الثالث (120+1).

وأنهت سويسرا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم بريل إيمبولو ببطاقة صفراء ثانية، بعد أولى في الدقيقة 44 (72).

وكرّست الأرجنتين التي بلغت الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع مشاركات، عقدتها لسويسرا، إذ لم تخسر أمامها في ثماني مواجهات وبواقع أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني "عانينا كثيرا، لكننا كنا نعلم أنهم فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة. واجهنا صعوبات عديدة، وأحيانا لم نتمكن من إيجاد الحلول، لكن الحظ كان إلى جانبنا اليوم بعدما طُرد أحد لاعبيهم".

وأضاف "لا يزال أمامنا مجال للتحسن، لكننا حققنا الفوز في النهاية. وما أنجزناه يُعد أمرا تاريخيا، لأننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي".

وحول مواجهة إنكلترا علّق "إنه فريق يقدم كرة قدم جيدة جدا ولديه مدرب ممتاز. علينا الآن استعادة جاهزيتنا. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

شوط أول مغلق

وبدأت المباراة بأفضلية سويسرية، توّجها القائد غرانيت تشاكا بتسديدة بعيدة بيسراه علت المرمى (7).

وردّ أبطال العالم بشكل قاس: ركنية من الجهة اليسرى نفّذها القائد ليونيل ميسي، وحوّلها ماك أليستر برأسية من داخل منطقة الياردات الست إلى الزاوية اليمنى (10).

وبات ميسي أكثر لاعب تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ المونديال برصيد 10.

الهدف هو الأول للاعب ليفربول الإنكليزي في البطولة، وللمفارقة، كانت المرة الأولى التي يتأخر فيها المنتخب السويسري في النتيجة خلال المونديال الأميركي الشمالي.

واحتفل أعضاء الجهاز الفني الأرجنتيني مع زميلهم المدافع الدولي السابق والتر صامويل، في ما بدا أن لعبة الهدف هي فكرته بالأساس.

وفي ردّ أول على التأخر في النتيجة، سدّد جبريل سو بيمناه من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس إيميليانو مارتينيس تصدّى (20).

ودافع لاعبو سكالوني في الدقائق الموالية بشكل متأخر وبخطوط متقاربة، فأغلقوا بإحكام المنافذ المؤدية إلى مرماهم، واعتمدوا هجوميا، على الكرات الطويلة من طرف الحارس مارتينيس لضرب الدفاع السويسري المتقدم، إلى جانب الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

في المقابل، انعدمت الخطورة الهجومية السويسرية، ذلك أن قتل نسق المباراة من طرف أبطال العالم وتنظيمهم الدفاعي المثالي، جعل استحواذ لاعبي المدرب مورات ياكين غير فعّال والأداء بطيء والحلول غائبة.

وشهد الشوط الأول لمستين للكرة فقط لزملاء ميسي داخل منطقة الجزاء السويسرية، وفقا لشبكة "أوبتا".

إثارة وتقلبات

وفي الشوط الثاني، سنحت الفرصة الأولى لسويسرا، برأسية من مسافة قريبة حملت توقيع إيمبولو عقب عرضية بالمقاس من الجهة اليسرى لريكاردو رودريغيز، غير أن مارتينيس تصدّى (60).

وأعاد رودريغيز الكرّة من الجهة اليسرى، فلعب عرضية قابلها ندويي برأسية أنقذها مارتينيس ببراعة (65)، وأتبعها تشاكا بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة تصدّى لها مارتينيس (66).

وأثمرت الأفضلية السويسرية هدفا عبر ندويي، فبعدما تبادل الكرة مع رودريغيز، اخترق لاعب نوتنغهام فوريست الإنكليزي المنطقة الأرجنتينية من الجهة اليسرى، ثم سدّد بيمناه كرة أرضية مرّت من بين قدميّ مارتينيس (67).

وطرد الحكم البرتغالي جواو بينييرو بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، إيمبولو، بداعي التمثيل، فتلقّى بطاقة صفراء ثانية بعد أولى في الدقيقة 44 (72).

وكان بينييرو احتسب خطأ لمصلحة إيمبولو في بادئ الأمر، ثم وجّه بطاقة صفراء للياندرو باريديس قبل إلغائها عقب مراجعة الحالة.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب بعد الطرد، فتنشّط الأرجنتينيون بعد النقص العددي في صفوف سويسرا، ولعب ماك أليستر رأسية من مسافة قريبة علت المرمى (89)، ثم سدّد ميسي بيمناه من على مشارف المنطقة كرة أرضية مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (90+2).

ولعب المدافع ليساندرو مارتينيس مقصية رائعة من داخل المنطقة، تصدّى لها كوبل ببراعة (90+8).

وفي الشوط الإضافي الأول، حاول البديل ماتياس ألمادا مرتين: الأولى من داخل المنطقة وتصدّى لها كوبل (93)، والثانية من خارجها وأصابت الشباك الجانبية اليسرى (95).

وفي الثاني، سدّد ميسي لكن كوبل واصل تألقه (112)، لكنه وقف عاجزا بعدها بلحظات أمام ألفاريس الذي استلم كرة من الجهة اليسرى خارج المنطقة، وأسكنها بيمناه مقوّصة رائعة في الزاوية العليا اليمنى (112).

ومن هجمة مرتدة، أنهى البديل مارتينيس الأمور في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع (120+1).