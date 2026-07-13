فشل صفقة انتقال اللاعب عنان خلايلة إلى إنتر ميلان

أعلن رئيس فريق إنتر ميلان خلال مؤتمر صحافي فشل التعاقد مع اللاعب عنان خلايلة ابن مدينة حيفا، بعدما لم يجتز فحص اللياقة البدنية الذي تجريه اللجنة الأولمبية الإيطالية؛ وتشير تقارير إلى رغبة فرق إنجليزية كبرى للتعاقد معه.

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي فشل إتمام صفقة انتقال اللاعب عنان خلايلة (21 عاما) ابن مدينة حيفا إلى صفوفه، بعدما لم يجتز الفحوصات الطبية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية.

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وقال رئيس الفريق الإيطالي بيبي ماروتا، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بافتتاح الموسم، إن "خلايلة لم يجتز فحص اللياقة الطبية الذي تجريه اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، ولذلك لن نتمكن من تسجيله".

وأضاف "لا أستطيع التوضيح، هذا هو القانون في إيطاليا، والاختبارات الطبية صارمة جدا"، وأكمل "نحتاج إلى اتباع هذه القواعد. لم يكن فريق إنتر هو من رفضها بل اللجنة الأولمبية. إنها قوة قاهرة وعلينا أن نطيع ذلك، نحن نأسف لهذا والآن سنبحث عن بديل".

وتشير تقارير إلى أن هناك أندية كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في التعاقد مع خلايلة.

وكان خلايلة قد وصل إلى ميلانو نهاية الأسبوع الماضي لاستكمال الفحوص الطبية والتوقيع على العقد مع الإنتر، بعد توصل الأخير إلى اتفاق مع فريق أونيون سان جيلواز البلجيكي لضمه مقابل 25 مليون يورو.

لكن خلال الفحوص التي خضع لها، طلب معهد الطب الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية إجراء فحوص إضافية، ما أدى إلى تجميد إتمام الصفقة.

وتبين لاحقا أن الصفقة ألغيت نهائيا بسبب النتائج الطبية، وبالتالي لن ينضم خلايلة إلى وصيف بطل أوروبا. وبالنسبة للفريق الإيطالي فإن ذلك يعني العودة إلى سوق الانتقالات للبحث عن جناح أيمن جديد، فيما سيضطر اللاعب إلى إعادة تقييم مستقبله بعد فشل انتقاله المرتقب في اللحظات الأخيرة.

وأنهى اللاعب موسم 2025/2026 كأحد أبرز لاعبي أونيون سان جيلواز، بعد أن نجح في التحول من جناح هجومي إلى لاعب طرف أكثر تنوعا، وقادر أيضا على اللعب كظهير أيمن.

وخاض خلايلة 46 مباراة في جميع المسابقات، بينها 44 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية، وما مجموعه 3800 دقيقة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي الدوري البلجيكي، أنهى اللاعب ابن مدينة حيفا الموسم برصيد 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 38 مباراة. أما بصمته الأبرز فكانت في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 3 أهداف في 7 مباريات بينها ثنائية أمام فريق مارسيليا الفريق في كانون الأول/ ديسمبر 2025، كما اختارته شبكة (ESPN) ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى في حينها.

وانضم خلايلة إلى أونيون سان جيلواز البلجيكي في صيف عام 2024 قادما من مكابي حيفا، وخلال موسم واحد فقط أصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، وقد خطف أداؤه في دوري أبطال أوروبا أنظار العديد من الفرق بينها إنتر ميلان الذي تقدم بعرض رسمي للظفر بخدماته.