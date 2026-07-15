مباشر | مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

تغطية مباشرة؛ يلتقي منتخب الأرجنتين، حامل اللقب بقيادة ميسي، نظيره الإنجليزي في نصف نهائي ناري بمونديال 2026 يحمل أبعادا تاريخية، في حين تنتظر إسبانيا الفائز منهما في المباراة النهائية بعد إقصائها لفرنسا.

يخوض منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، مواجهة نارية أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي من مونديال 2026، بينما تنتظر إسبانيا لمعرفة هوية خصمها في النهائي، بعدما حطمت آمال فرنسا في تحقيق لقب عالمي ثالث.

وتحمل المواجهة بين اثنين من عمالقة كرة القدم العالمية جاذبية كبيرة في طياتها، إلا أن منسوب الاثارة يزداد على خلفية التوترات طويلة الأمد بين الدولتين.

ويسعى "ألبيسيليتسي" بقيادة مدربه ليونيل سكالوني إلى أن يصبح أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين تواليا منذ البرازيل عام 1962، وهو ما سيكون بمثابة وداع مذهل لميسي.

وألهم ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، ومتصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، رفاقه للفوز باللقب العالمي في قطر عام 2022، في وقت كان من المتوقع أن يكون ظهوره الأخير على أكبر مسرح لكرة القدم.

لاعبو المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي (Getty Images)

لكنه عاد للمزيد ولعب دورا محوريا في قيادة الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي، بفضل اهدافه الحاسمة في الفوزين الصعبين على الرأس الأخضر ومصر بالنتيجة ذاتها 3-2.

وستواجه الأرجنتين، حاملة اللقب ثلاث مرات، منافسا من العيار الثقيل في أتلانتا مقارنة بالمنتخبات التي واجهتها سابقا، حتى وإن تأرجح مستوى منتخب "الاسود الثلاثة" في العرس الكروي.

اعتمد رجال المدرب الألماني، توماس توخل على تألق الثنائي هاري كاين وجود بيلينغهام الذي سجل 12 هدفا من أصل 13 لأبطال مونديال 1966.

ويلتقي المنتخبان للمرة الاولى في مباراة رسمية منذ مونديال 2002.

