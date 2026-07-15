"بلا شخصية": الصحافة الفرنسية تهاجم أداء منتخبها الوطني عقب الإقصاء

شنّت الصحافة الفرنسية هجوما لاذعا على منتخب بلادها عقب خسارته أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، ووصفت أداء "الديوك" بالضعيف والخالي من الشخصية، معتبرة أن المنتخب الإسباني فرض تفوقه بجدارة

"مرتبك وبلا إلهام"، "وجه حزين"، "بلا شخصية"... بهذه العبارات القاسية انتقدت الصحافة الفرنسية صباح الأربعاء خروج منتخبها الوطني أمام نظيره الإسباني في الدور نصف النهائي لمونديال 2026.

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هاجمت صحيفة "لا فوا دو نور" المنتخب الفرنسي، قائلة: "لقد انهارت فرنسا انهيارا مريعا، لدرجة أنه من الصعب إنقاذ أي لاعب بمستوى لائق في نصف نهائي سيبقى كابوسا (0-2)؛ ارتكب لوكا دينيي خطأ لا يغتفر، ولم يقدّم مايكل أوليسيه أي شيء، وجرّ الفريق بأكمله إلى القاع"، مؤكدة أن: "الفخامة كانت إسبانية".

ومن جهتها، عنونت "ليكيب" مقالها عن سقوط المنتخب على موقعها الإلكتروني: "الانهيار في دالاس" بالنسبة إلى "الديوك"، وكتبت أن: "منتخب فرنسا الذي اختنق في جميع جوانب اللعبة، انهزم منطقيا".

وأضافت الصحيفة: "في 14 تموز/ يوليو، لم يحلّ يوم مجدهم"، وأن اللاعبين: "افتقروا إلى الشخصية"، وتلقوا: "درسا كرويا من الإسبان".

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت ضد الخاسر من مباراة إنجلترا والأرجنتين، في "المباراة الأخيرة لديدييه ديشامب" كمدرب، كما أشارت الصحيفة الرياضية.

أما صحيفة "ليبراسيون"، فرأت أن منتخب فرنسا "انهار تماما"، وأنه :"لم يبدُ أنه دخل في أجواء نصف النهائي" أمام "جودة اللمسة ومهارة لاعبي المنتخب الإسباني".

"محزنة إلى حدّ البكاء"

وجاء عنوان صحيفة "ويست-فرانس" على صفحتها الأولى: "نهاية الحلم الأميركي"، مصحوبا بصورة للمهاجم كيليان مبابي وهو يغطي وجهه بيده. أما "لو تيليغرام" فلخصت المباراة بكلمة واحدة: "خيبة أمل"، مع صورة للقائد حزينا على أرض الملعب، رمزا لأمسية كارثية للمنتخب الفرنسي.

وأجمعت الصحافة الفرنسية على الإشادة بتفوق الإسبان "أسياد اللعبة"، وبـ "الصلابة والتنظيم الجيد"، كما كتبت "لو فيغارو" في صفحتها الأولى، منتقدة منتخب فرنسا الذي كان في "كثير من الاحيان مرتبكا وقليل الالهام".

وكتبت "لي ديرنيير نوفيل دالزاس"، قائلة: "لقد طغى المنتخب الإسباني المنسق تماما على المنتخب الفرنسي"، فيما عنونت صحيفة "أوجوردوي أون فرانس" اليومية الانهيار بأنه "سقوط من القمة"، مشيرة في صفحتها الأولى إلى أن الفرنسيين "الذين تأخروا منذ الشوط الأول، لم يجدوا مفتاح الفوز أمام الأرمادا الإسبانية".

أما "ميدي ليبر" فاختارت عنوان: "فرنسا مهزومة، محزنة إلى حدّ البكاء"، فوق صورة للمهاجم ديزيريه دويه جاثيا ورأسه مخبأ في قميصه.

وكتبت: "كان المنتخب الفرنسي بلا فعالية هجومية بالأمس، وقد خضع... أمام إسبانيا صلبة في طريقها نحو ثلاثية: كأس أوروبا، والألعاب الأولمبية، وكأس العالم".

وبرغم ذلك، نوّهت صحيفة "نور إيكلير" بأن "مشوار منتخب فرنسا يظل مميزا رغم عدم الفوز بالنجمة الثالثة"، تحت صورة موسومة بعبارة: "هزيمة وطنية"، تُظهر اللاعبين الفرنسيين وهم يسيرون برؤوس مطأطأة عقب نهاية المباراة.