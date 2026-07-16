المغرب يجدّد الثقة بمحمّد وهبي لقيادة المنتخب

أعلن الاتّحاد المغربيّ لكرة القدم استمرار محمّد وهبي في قيادة المنتخب الوطنيّ، رغم الخروج من ربع نهائيّ كأس العالم 2026، مؤكّدا تمسّكه بالمشروع الفنيّ بعد الأداء الذي قدّمه أسود الأطلس خلال البطولة

جدّد الاتّحاد المغربيّ لكرة القدم، الخميس، الثقة في مدرب المنتخب الوطنيّ محمّد وهبي، بعد بلوغه ربع نهائيّ مونديال 2026.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الاتّحاد في بيان، إنّ مكتبه التنفيذيّ اجتمع الخميس وأعلن: "تجديد الثقة في السيد محمّد وهبي لمواصلة مهامّه مدرّبا للمنتخب الوطنيّ".

وتولّى وهبي (49 عاما) مهمّة تدريب أسود الأطلس في آذار/مارس، قبل فترة قصيرة من انطلاق المونديال خلفا لوليد الركراكي، عقب خسارة الأخير نهائيّ كأس أمم إفريقيا أمام السنغال (1-0) مطلع العام في الرباط، والذي لا يزال موضوع نزاع لدى محكمة التحكيم الرياضيّ (كاس).

وبيّن وهبي حينها في حوار مع قناة "بي إن سبورتس" في أيار/مايو: "عقدي ينتهي في 2030 حتّى كأس العالم 2030"، الذي يستضيفه المغرب بالمشاركة مع جارتيه إسبانيا والبرتغال.

واستطاع وهبي، الفائز ببطولة العالم لمن هم دون من عشرين عاما في 2025، تغيير أسلوب لعب المنتخب المغربيّ وإقحام لاعبين جدد، وتغيير أدوار بعض اللاعبين مثل إسماعيل الصيباري الذي تحوّل معه إلى مهاجم متألّق.

وقدّم المغرب في المجمل أداء هجوميّا واستطاع السيطرة على الكرة في معظم المباريات، خصوصا في الافتتاح أمام البرازيل (1-1).

كما أظهر وهبي قدرة على تجويد أداء الفريق في مباريات لقي فيها صعوبات، مثل مباراة ثمن النهائيّ أمام كندا التي حسمها لصالحه في الشوط الثاني (3-0)، رغم أنّ الأخير كان الأفضل في الشوط الأول.

وكان يحرص دوما على التنويه بدور طاقمه الفنيّ، لا سيّما بمساعديه: البرتغاليّ جواو ساكرامنتو، والمغربيّ يوسف حجّي في تدبير المباريات، فيما أثار هدوؤه في المواقف الصعبة إعجاب الإعلام المحليّ.

ولم يكن يخفي طموحه في الذهاب أبعد من دور نصف النهائيّ، الذي بلغه أسود الأطلس مع وليد الركراكي قبل 4 أعوام في قطر، حين خرج على يد فرنسا (2-0).

لكنّ وهبي أخفق في مجاراة المنتخب الفرنسيّ في ربع النهائيّ، وهُزم بالنتيجة نفسها، في مباراة سيطر فيها الفرنسيّون.

وأثار أداء المغرب خلال هذه المباراة انتقادات جانب من الجمهور والإعلام المحليّ، فيما أشاد آخرون بمجمل مسيرة الفريق خلال هذه الدورة.

وكان المغرب الفريق الوحيد الذي نجح في بلوغ ربع النهائيّ في هذا المونديال من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية، وأوّل فريق إفريقي ينجح في بلوغ هذا الدور مرّتين متتاليتين.

وأكّد وهبي في مؤتمر صحافيّ يوم الثلاثاء، أنّه "يتحمّل مسؤوليّة" الهزيمة أمام فرنسا، وأنّه "فخور" بما قدّم المنتخب في أثناء المونديال، مؤكّدا التركيز على المستقبل.