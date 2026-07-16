ترامب سيحضر مباراة نهائي مونديال 2026 الأحد

أكد البيت الأبيض أن ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا والمقرر لها يوم الأحد، فيما أعلن الرئيس الأرجنتيني أنه لن يحضرها وسيتابعها عبر التلفزيون وذلك بدافع "طقوس جلب الحظ".

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026، الذي سيجمع بين حاملة اللقب الأرجنتين، وإسبانيا على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرزي الأحد، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخميس.

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وقالت ليفيت للصحافيين "سيختتم حضوره ما كان كأكثر كأس عالم مشاهدة وأكثرها أمانا ونجاحا في التاريخ الأميركي".

وأضافت "هذه خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة الولايات المتحدة على استضافة العالم على أضخم مسرح كروي".

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأميركي سيحضر أيضا حفل استقبال للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب بنيويورك الجمعة.

وكان رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو قد أعلن في حزيران/ يونيو، أن ترامب سيحضر المباراة النهائية في نيوجيرزي وسيقدم الكأس للمنتخب الفائز، لكن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك رسميا.

وقالت ليفيت إنها لا تعلم ما إذا كان ترامب سيدعم الأرجنتين أم إسبانيا، بعدما انتقد الدولة الأوروبية في قمة الناتو الأسبوع الماضي لعدم تقديمها المساعدة في الحرب على إيران.

ورغم أن ترامب لم يحضر أي من مباريات كأس العالم حتى الآن، إلا أن تدخلاته في البطولة كانت مثيرة للجدل.

ويأتي حضور ترامب للنهائي المرتقب بعدما أثار الجدل على خلفية تدخله في إلغاء إبعاد لاعب أميركي تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة بين الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

وتحدث ترامب إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، وفي أعقاب ذلك جرى إلغاء الإبعاد والسماح للاعب فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بثمن نهائي البطولة.

وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى الإيقاف لمباراة واحدة، وهو قرار لا يمكن للمنتخب استئنافه. لكن الاتحاد الدولي أعلن تعليق العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدّم بشأنها أي تفسير محدد.

إلى ذلك، لن يتوجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية، بل سيتابعها عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية النهائيات، وذلك بدافع طقوس جلب الحظ، بحسب ما أعلن الخميس.

وردا على سؤال من صحافي في إذاعة عما إذا كان سيتوجه إلى الولايات المتحدة، أجاب ميلي بحزم "لا، إطلاقا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس (المقر الرئاسي) كما فعلت منذ اليوم الأول".