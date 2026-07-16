ميسي: الجماهير الأرجنتينية أرادت الفوز على إنجلترا أكثر من أي انتصار آخر

قال قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إن الفوز على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم يحمل أهمية استثنائية بالنسبة للجماهير الأرجنتينية، مؤكدا أن الانتصار جاء نتيجة إصرار الفريق وعقليته الهجومية، ليبلغ النهائي ويضرب موعدا مع إسبانيا.

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أن الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي لكأس العالم يحمل أهمية خاصة بالنسبة للجماهير الأرجنتينية، مشيرا إلى أن هذه المواجهة كانت الأكثر رغبة في الفوز بها مقارنة بأي مباراة أخرى في البطولة.

وقال ميسي عقب اللقاء: "الجماهير أرادت الفوز بهذه المباراة أكثر من أي انتصار آخر، بسبب ما تمثله مواجهة إنجلترا، ولأنها تقودنا إلى نهائي جديد لكأس العالم".

وتحمل مباريات الأرجنتين وإنجلترا أبعادا تاريخية ورياضية تتجاوز المنافسة الكروية، إذ ارتبطت بمحطات بارزة، أبرزها هدف دييغو مارادونا الشهير بـ"يد الرب" في مونديال 1986، إضافة إلى المواجهات المتكررة بين المنتخبين، فضلا عن الخلفية التاريخية المرتبطة بحرب جزر فوكلاند عام 1982.

وكان المنتخب الأرجنتيني على أعتاب الخروج من البطولة بعدما تقدمت إنجلترا عبر أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يعود منتخب "التانغو" في الدقائق الأخيرة، إذ أدرك إنزو فرنانديز التعادل في الدقيقة 85، ثم سجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز بضربة رأس في الوقت بدل الضائع إثر تمريرة عرضية من ميسي.

وأضاف ميسي: "هذا الفريق لا يتوقف عن المحاولة. دخلنا المباراة بعقلية هجومية وإصرار حقيقي، وفرضنا سيطرتنا عليهم في نصف ملعبهم، وأثبتنا أننا قادرون على حسم المباراة في وقتها الأصلي".

ويأتي هذا الانتصار بعد سلسلة من المباريات الصعبة التي خاضها المنتخب الأرجنتيني في الأدوار الإقصائية، إذ احتاج إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر وسويسرا، كما قلب تأخره أمام مصر في ثمن النهائي من 0-2 إلى فوز 3-2.

واختتم ميسي بالقول: "لم يكن أي أرجنتيني يريد خسارة هذه المباراة. ما عشناه في هذه النسخة من كأس العالم كان مذهلا، خاصة بالنظر إلى أهمية مواجهة إنجلترا في نصف النهائي. لكن هذه هي كرة القدم".

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي المنتخب الإسباني يوم الأحد المقبل.