"توماس أضاعها": كيف عقّب الإعلام الإنجليزيّ على قرارات توخيل ضد الأرجنتين؟

واجه مدرّب المنتخب الإنجليزيّ، توماس توخيل، موجة انتقادات واسعة في الصحافة البريطانيّة عقب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائيّ مونديال 2026، إذ حُمّل مسؤولية الإقصاء بسبب خياراته التكتيكيّة الدفاعيّة والمتحفّظة.

وجد المدرّب الألمانيّ للمنتخب الإنجليزيّ، توماس توخيل، نفسه في مرمى نيران الصحافة البريطانيّة، بسبب نهجه التكتيكيّ الدفاعيّ خلال الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائيّ كأس العالم 2026 لكرة القدم.

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وذلك بعد تغييرات توخيل الحذرة التي قيّدت المنتخب الإنجليزيّ، مهدرا بها فرصة ذهبيّة لخوض أول نهائيّ لإنجلترا في كأس العالم منذ نسخة عام 1966، بعدما فرّط في تقدّمه على الأرجنتين التي عادت لتقلب الطاولة عليه في الدقائق الأخيرة، وتنتزع مكانا في نهائيّ البطولة أمام إسبانيا.

ولخّصت صحيفة "ذا صن" البريطانيّة إحباط المشجّعين وتوجيههم أصابع الاتّهام صوب المدرب توخيل، بعنوانين عريضين: "هل فقد لمسته؟"، و"توماس أضاعها".

وتركّزت الانتقادات الحادّة حول قرار توخيل إقحام دان بيرن وإزري كونسا لتشكيل خطّ دفاعيّ من 5 لاعبين، في رهان أثبت فشله للصمود أمام الأرجنتين، بعدما تقدّمت إنجلترا بهدف أنتوني غوردون في بداية الشوط الثاني في أتلانتا.

وانتاب المشجّعين الإنجليز إحساس بتكرار سيناريو إضاعة التقدُّم بهدف من دون ردّ، على غرار مواجهتَي كرواتيا في نصف نهائيّ كأس العالم 2018، وإيطاليا في نهائيّ كأس أوروبا 2020 (أُقيم في 2021 بسبب جائحة "كوفيد").

وأثقلت صحيفة "ديلي ميل" انتقاداتها لتوخيل، مصرّحة بأنّه رغم الاستعانة به لحلّ المشكلات التكتيكيّة التي كان وراءها سلفه غاريث ساوثغيت، فإنّ المدرّب الألمانيّ هو الآخر كان شديد التحفّظ في واقعة بالغة الأهمية.

وأضافت الصحيفة: "كلّفت تغييرات توماس توخيل إنجلترا المباراة أمام الأرجنتين، نظرا إلى غياب الأفكار لفريق منذور للخسارة منذ تلك اللحظة. كانت عودة إلى العادات السيّئة التي تعرّض غاريث ساوثغيت للانتقاد بسببها".

وقال كاتب الرأي في صحيفة "ذا تايمز"، مارتن صامويل، إنّ توخيل كان متحفّظا مثل كثير من مدرّبي إنجلترا السابقين الذين فشلوا.

وذلك ضمن مقاله الذي جاء فيه: "كان من المفترض أن يعالج مدرب إنجلترا مخاوف الفريق، لكنّه نهج الواقعيّة الذي صار سمة المدربين".

وأضاف: "يغنّي الأرجنتينيون: ’أيّ شخص لا يقفز فهو إنجليزيّ’. وأيّ شخص يعرف كيف يحافظ على التقدّم في النتيجة في نصف نهائيّ كأس العالم، فهو بالتأكيد ليس إنجليزيّا".

وأكمل: "لا يزال المرض قائما، وهو معدٍ كما كان دائما. مع مجموعة لاعبين مختلفة ومدرّب جديد مرموق، لكنّ النتيجة المحبطة تكرّرت".

واسُتخدمت كلمات توخيل نفسه لمهاجمته، إذ قال إنّ إنجلترا كانت خائفة خلال الهزيمة أمام إسبانيا في نهائيّ كأس أوروبا 2024، في آخر مباراة لساوثغيت مدرّبا للمنتخب.

وتابع صامويل: "قال (توخيل) في آذار/ مارس: ’كانوا خائفين (المنتخب الإنجليزي) من الخروج فارغي الوفاض من البطولة، بحسب تقديري، أكثر من شعورهم بالحماسة والتعطّش للفوز بها’. يبدو أنّ تدريب المنتخبات الوطنيّة ليس بالأمر السهل كما قد يبدو".

ورغم الإخفاق، أكّدت وسائل الإعلام البريطانيّة أنّ المدربّ البالغ من العمر 52 عاما، والذي أشرف سابقا على تدريب تشيلسي الإنجليزيّ وباريس سان جيرمان الفرنسيّ، من المرجّح أن يتجنّب مقصلة الإقالة، إذ يمتدّ عقده حتى كأس أوروبا عام 2028.

وقُرئ في عنوان صحيفة "ذا ميرور": "توماس توخيل سيبقى مدرّبا لإنجلترا رغم الهزيمة ’الجبانة’"، مستعينة بالكلمة التي استخدمها حارس مرمى إسبانيا السابق، إيكر كاسياس، الفائز بكأس العالم 2010 لوصف الخطّة التي اعتمدها المدرب.

ونشر أسطورة الحراسة الإسبانيّة على منصة "إكس": "إنّهم (الإنجليز) يسجّلون الهدف ثمّ يتراجعون إلى الخلف، إنّه نهج جبان".