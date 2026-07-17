الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش يحمل صافرة نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، فيما يضم طاقم التحكيم حكمين أردنيين ضمن الطاقم الاحتياطي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا 2024، والمقررة يوم الأحد 19 تموز/ يوليو.

وسيكون فينشيتش على رأس طاقم تحكيم سلوفيني للمباراة، بمساعدة مواطنيه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما أسند "فيفا" مهمة الحكم الرابع للأردني أدهم مخادمة، بينما سيكون مواطنه محمد الخلف حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويبلغ فينشيتش من العمر 46 عامًا، وسبق له إدارة ثلاث مباريات خلال النسخة الحالية من البطولة، من بينها مواجهة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد.

كما قاد الحكم السلوفيني مباراة المغرب والبرازيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، إضافة إلى مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ32 من الأدوار الإقصائية.