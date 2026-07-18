مونديال 2026: ديل بوسكي يحذّر إسبانيا من الاستهانة بالأرجنتين

دعا المدرب الإسباني السابق فيسنتي ديل بوسكي منتخب بلاده إلى خوض نهائي مونديال 2026 بأقصى درجات التركيز، معتبرا أن الأرجنتين تمتلك الخبرة والقدرة على تعقيد المباريات، رغم ترجيحه تتويج إسبانيا باللقب، كما أثنى على مستوى "الماتادور" والموهبة الشابة لامين يامال.

حذّر المدرب السابق للمنتخب الإسباني، فيسنتي ديل بوسكي، لاعبي الفريق من الاستهانة بالأرجنتين قبل نهائيّ كأس العالم، واصفا خصومهم بأنّهم "مصدر إزعاج حقيقيّ"، وحثّ "الماتادور" الإسبانيّ على توخّي الحذر.

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وقال ديل بوسكي الذي قاد إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم في عام 2010، عندما تغلبوا على هولندا 1-0 في جنوب إفريقيا، لصحيفة "إل باييس" السبت: "الأرجنتين فريق صعب اللعب ضدّه، فهو مصدر إزعاج حقيقيّ، إن جاز التعبير، وهم يعرفون بالضبط ما يتعيّن عليهم فعله".

ديل بوسكي يرفع كأس العالم عام 2010 (Getty Images)

واستدلّ ديل بوسكي على جودة الأرجنتين بفوزها على إنجلترا، بعد عودتها من التأخّر.

وأضاف: "أتوقّع فوز إسبانيا في النهائيّ، لكن عليهم أن يكونوا حذرين من الأرجنتينيّين، نظرا إلى صعوبة مواجهتهم وخبرتهم، جميعنا لعبنا مع لاعبين أرجنتينيّين، ونعرف مدى صلابتهم وروحهم التنافسيّة".

وحول تقييمه لأداء لامين يامال مع الفريق، قال ديل بوسكي، إنّه: "لاعب جذّاب للغاية، وهو يمتلك كلّ المقومات ليصبح لاعبا ممتازا، وسيكون كذلك. إنّه ممتع للمشاهدة؛ عمقه، مراوغاته، وطريقة فتحه للملعب... وبسبب ما يُتوقَّع منه دائما، كنّا نتوقّع منه المزيد هذه المرّة".

كما أشاد ديل بوسكي (75 عاما) بأداء إسبانيا في البطولة قائلا: "في المباريات التي شاهدناها، لُعبت المباراة تماما وفقا لشروط المنتخب الوطنيّ؛ لقد سيطروا على الموقف وأظهروا ثقة وطمأنينة".

ومن المقرّر أن تقام المباراة النهائيّة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب "نيويورك/ نيوجيرسي ستاديوم"، غدا الأحد، ويديرها الحكم السلوفينيّ، سلافكو فينشيتس، حيث سيتنافس حامل اللقب الأرجنتين مع بطل أوروبا إسبانيا على أكبر جائزة في عالم كرة القدم.