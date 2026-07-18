ميسي يواجه المنظومة الإسبانية التي لا ترحم على الملعب الذي شهد اعتزاله

تتجه أنظار العالم إلى نهائي المونديال الذي يجمع الأرجنتين وإسبانيا في مواجهة تحمل رهانات تاريخية للطرفين؛ إذ يسعى منتخب "التانغو" للاحتفاظ باللقب، فيما يطمح "الماتادور" إلى إنهاء البطولة بتتويج ثانٍ، في ما قد يكون المحطة الأخيرة لليونيل ميسي بقميص المنتخب

تعوّد ليونيل ميسي على طعم الفوز، ويندر أن يتجرّع المنتخب الإسبانيّ مرارة الهزيمة، هكذا سارت الأمور في السنوات الأخيرة، والآن يستعد أفضل لاعب في العالم والمنتخب الأكثر هيمنة للصدام، الأحد، في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، حيث سوف تواجه الأرجنتين تشكيلة إسبانية مرعبة لم تذق طعم الخسارة في 37 مباراة متتالية منذ أوائل عام 2024.

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وتمثل المباراة للإسبان فرصة لحصد لقب المونديال للمرة الثانية بعد نسخة 2010، لتثبيت أقدامهم بكونهم القوة المهيمنة المطلقة في عالم كرة القدم حاليًا، فيما تطمح الأرجنتين إلى أن تصبح أول منتخب يحافظ على لقبه في نسختين متتاليتين للرجال منذ إنجاز بيليه مع البرازيل عامي 1958 و1962، في حين يحمل اللقاء لميسي فرصة لكتابة النهاية المثالية لرحلته الأخيرة مع كتيبة التانغو.

وقال مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، الذي قاد بلاده إلى تحقيق 28 انتصارًا و9 تعادلات خلال سلسلة اللاهزيمة الحالية: "سنشهد عرضًا رائعًا يوم الأحد بين منتخبين عظيمين وفريقين خارقين يتشابهان كثيرًا في العزيمة وموهبة اللاعبين، وأعتقد أن النهائي سيكون مذهلًا".

وتبدو المواجهة في ظاهرها صراعًا بين أفضل لاعب ضد أفضل منظومة جماعية، لكنّ الواقع يثبت أنها أعمق من ذلك بكثير.

إذ يحمل الصراع بين ميسي وإسبانيا أبعادًا تاريخية فريدة؛ فاللاعب قضى معظم فترات شبابه ومسيرته الاحترافية في الملاعب الإسبانية عبر بوابة برشلونة، وكان مؤهلًا للعب في منتخبها لو أراد ذلك، وقد حاولت إسبانيا إقناعه مرارًا وتكرارًا لكنه لم يتردد في اختيار قميص بلاده، وستكون مباراة الأحد هي الأولى له ضد إسبانيا منذ المواجهة الودية عام 2010، عندما سحقت الأرجنتين أبطال العالم آنذاك.

ميسي يسجل في شباك إسبانيا، 2010 (Getty Images)

ويدرك القائد الأرجنتيني حجم الرهان الكبير، لكنه يصر على تهوين المشهد وكأنه يقضي أوقاتًا في مداعبة الكرة مع الأصدقاء أمام 80 ألف مشجع في الملعب، ونحو ملياري مشاهد خلف الشاشات حول العالم، يضاف إلى ذلك القصة الخيالية التي تجمع ميسي بالنجم الإسباني الواعد لامين يامال، واللذين التقطت لهما صورة شهيرة قبل نحو عقدين عندما كان يامال رضيعًا، ليتقاسما المستطيل الأخضر في نهائي كأس العالم.

مشجع يرفع صورة ميسي مع يامال رضيعًا، كُتب فوقها: "بورك من الأعظم في التاريخ" (Getty Images)

وقال ميسي مستذكرًا البدايات: "لقد نشأنا ونحن نلعب كرة القدم بشغف ورغبة عارمة في اللعب، كنا نلعب في كل مكان، في الشارع وفي المدرسة ومع الفرق، ولم نكن نفكر في الضغوط بل كان لعبًا طبيعيًا وعفويًا". ولكن الضغوط ستكون خانقة يوم الأحد، إذ يعلم الجميع في معسكر الأرجنتين أن هذه المباراة ستسدل الستار على حقبة ميسي بالقميص الأزرق والأبيض، والذي وصفه مدربه ليونيل سكالوني قائلًا: "هو أفضل لاعب كرة قدم شهده العالم عبر التاريخ، وهو التاريخ النقي والأسطورة الحية".

ولم يكن طريق الأرجنتين مفروشًا بالورود دائمًا، فقبل عقد من الزمن، كانت هذه الحقبة الذهبية المتوجة بلقب كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022 ثم كوبا أميركا 2024 على وشك ألا تولد أبدًا، إذ أعلن ميسي اعتزاله دوليًا عام 2016 بعد خسارة نهائي كوبا أميركا بركلات الترجيح أمام تشيلي، والتي أهدر فيها ركلة جزاء، ولم يدم هذا الاعتزال سوى أسابيع قليلة بعدما أبدى إحباطه من الإخفاقات المتتالية في المواعيد الكبرى وهو في سن 29 عامًا. والمفارقة أن الكلمات التي قالها في تلك الليلة الحزينة: "لقد انتهت مسيرتي مع المنتخب" كانت على أرضية ملعب "ميتلايف"، وهو الملعب نفسه الذي سيحتضن نهائي الأحد، ولكنه لم ينتهِ، بل واصل التوهج مع برشلونة ثم باريس سان جيرمان وإنتر ميامي؛ حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي مرتين متتاليتين مقدمًا مستويات مبهرة تؤكد قدرته على حسم أكبر المباريات ببراعة.

وفي المقابل، تطارد إسبانيا التاريخ دفاعيًا؛ إذ يدخل لاعبو الماتادور اللقاء مرشحين بارزين بعدما استقبلت شباكهم هدفًا وحيدًا خلال 7 مباريات في المونديال، ولم يتخلف الفريق في النتيجة لأي ثانية طيلة المونديال الحالي، مقارنة بالأرجنتين التي تخلفت في النتيجة لأكثر من 100 دقيقة مع احتساب الوقت بدل من الضائع. وتعد هذه الصلابة الدفاعية إنجازًا نادرًا في تاريخ كأس العالم، إذ لم يسبق سوى لثلاثة منتخبات وهي إسبانيا 2010، وإيطاليا 2006، وفرنسا 1998 أن توّجت باللقب مع استقبال هدفين فقط في البطولة كاملة، ويمتلك الجيل الحالي فرصة كسر هذا الرقم.

وحذّر قائد منتخب إسبانيا، رودري، من حصر المنافس في لاعب واحد قائلًا: "الأرجنتين أكثر بكثير من مجرد ليونيل ميسي، وقد أثبتوا أنهم فريق متكامل للغاية يضم لاعبين بارزين، ونحن أفضل فريقين يلعبان بأسلوب جماعي، وبالتأكيد يتعيّن علينا الحذر من ليو، ولكن من اللاعبين الآخرين أيضًا".

وفي النهاية، سيسدل الستار على المونديال بالمشهد المعتاد؛ احتفالات صاخبة في جانب، ودموع وخيبة أمل في الجانب الآخر، وهو ما اختصره الحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، بقوله: "لديهم نقاط قوتهم ولدينا نقاط قوتنا، وأتمنى أن يكون نهائيًا يخلده التاريخ".