الأرجنتين وإسبانيا: صدام الأرقام على عرش مونديال 2026

يستعرض التقرير أبرز المؤشرات الرقمية التي تسبق نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا، من القيمة السوقية وأعمار اللاعبين إلى جماهيرية النجوم ودقائق المشاركة، مسلطًا الضوء على فروقات وإحصاءات تمنح المواجهة أبعادًا إضافية قبل صافرة البداية

إعلان النهائي بين إسبانيا وأرجنتين في نيوجيرسي (Getty Images)

تجمع المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026، ليلة الأحد، الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا، في مواجهة بين صاحبي المركزين الأول والثاني في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" عند انطلاق البطولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم يكن وصول المنتخبين إلى النهائي مفاجئا، بعدما حافظا على سجلهما خاليا من الهزائم، وتجاوزا منافسين بارزين في الأدوار الإقصائية.

Spain v Argentina



Who’s lifting the trophy? pic.twitter.com/nvespwhZyF — Football Benchmark (@Football_BM) July 16, 2026

بَيدَ أن طريقهما إلى المباراة الحاسمة يكشف اللثام عن نموذجين كرويّين مختلفين؛ إذ اعتمدت الأرجنتين على خبرة لاعبيها وقدرتهم على التعامل مع الضغوط، في حين فرضت إسبانيا أسلوبها المتّسم بالاستحواذ والضغط العالي والعمل الجماعي.

الأولى والثانية عالميا

دخلت الأرجنتين البطولة متصدرة تصنيف "فيفا"، تليها إسبانيا في المركز الثاني، قبل أن تؤكد نتائج المنتخبين مكانتهما بين أبرز المرشحين للقب.

وتصل كتيبة مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إلى النهائي مدفوعة بخبرة مجموعة اعتادت خوض المباريات الحاسمة، بقيادة ليونيل ميسي الذي يخوض مشاركته السادسة في كأس العالم.

The first-ever 48-team FIFA World Cup is now down to two



Our latest analysis compares the two finalists across a range of indicators: https://t.co/24GpqHn3hg pic.twitter.com/YPAg4QQxTl — Football Benchmark (@Football_BM) July 16, 2026

وفي المقابل، يعتمد منتخب مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، على التحكم بالكرة وعلى مجموعة من المواهب الشابة، في مقدمتها لامين يامال، الذي يخوض أول نسخة مونديالية في مسيرته.

القيمة السوقية في جانب إسبانيا

وبحسب منصة "فوتبول بنشمارك"، دخلت إسبانيا البطولة بقيمة سوقية بلغت 1.47 مليار يورو، مقابل 818 مليون يورو للأرجنتين، ما يجعل قيمة المنتخب الإسباني أعلى بنحو 80%.

ويرجع جانب كبير من الفارق إلى يامال، الذي قدرت المنصة قيمته السوقية بـ292.2 مليون يورو، ليصبح وفقها أغلى لاعب في المنتخبين.

كما قدرت قيمة بيدري بـ139 مليون يورو، وباو كوبارسي بـ110 ملايين، مقابل 104 ملايين لإنزو فرنانديز و88 مليونا لجوليان ألفاريز.

وضمت التشكيلة المشتركة الأعلى قيمة للمنتخبين 7 لاعبين إسبان، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار يورو.

Seven Spaniards, four Argentinians, and more than €1 billion of talent



Here is the most valuable combined XI of the FIFA World Cup 2026 Final, according to Football Benchmark's Player Valuation Platform pic.twitter.com/KJ8yW0lsF2 — Football Benchmark (@Football_BM) July 17, 2026

الشباب يواجه الخبرة

تتفوق إسبانيا منجهة صغر متوسط أعمار لاعبيها، الذي يبلغ 26.7 عاما، مقابل 29.1 عاما للأرجنتين، أحد أكبر منتخبات البطولة سنا.

ويتجسد الفارق في ميسي، البالغ 39 عاما، ويامال، صاحب الـ19 عاما، في مواجهة تجمع أحد أبرز نجوم تاريخ اللعبة بواحد من أبرز مواهب جيلها الجديد.

غير أن كفة الأرجنتين أرجح في ما يتعلّق بخبرة المشاركة في النهائيات، بعدما بلغت المباراة الحاسمة في 3 من آخر 4 نسخ، أعوام 2014 و2022 و2026.

أما إسبانيا، فتخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بنسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

مواقع التواصل تدعم الأرجنتين

تتفوق الأرجنتين بفارق كبير في الحضور على منصات التواصل الاجتماعي، إذ بلغ إجمالي متابعي لاعبيها على "إنستغرام" 667 مليون شخص، مقابل 140 مليونا للاعبي إسبانيا.

ويعود الجزء الأكبر من هذا الفارق إلى ميسي، الذي يتابعه بمفرده أكثر من 512 مليون شخص.

كما اكتسب حساب المنتخب الأرجنتيني 2.4 مليون متابعا جديدا بين 11 حزيران/ يونيو (بداية البطولة) و14 تموز/ يوليو، بزيادة بلغت 16.2%، ليصل إلى 17.2 مليونا.

فيما اكتسب حساب المنتخب الإسباني خلال الفترة نفسها نحو 500 ألف متابع جديد، بزيادة 6.7% ليبلغ إجمالي متابعيه 8 ملايين.

Between 11 June and 14 July, Argentina’s five biggest gainers on Instagram added a combined 11.8 million followers, more than double the 5.6 million gained by Spain’s top five



Much of that difference was driven by Lionel Messi pic.twitter.com/VqTNrcSrhm — Football Benchmark (@Football_BM) July 17, 2026

كما حصد أكثر 5 لاعبين أرجنتينيين نموا 11.8 مليون متابع جديد، مقابل 5.6 ملايين لنظرائهم في إسبانيا.

وتصدر ميسي القائمة بنحو 6 ملايين متابع جديد، فيما أضاف كل من جوليان ألفاريز وإيميليانو مارتينيز ولياندرو باريديس وليساندرو مارتينيز أكثر من مليون متابع.

عبء دقائق اللعب

يتصدر حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز قائمة لاعبي المنتخبين الأكثر مشاركة في البطولة بـ795 دقيقة، بعدما خاض جميع دقائق مشوار فريقه إلى النهائي.

ويأتي زميله أليكسيس ماك أليستر، في المرتبة الثانية بـ730 دقيقة.

وفي إسبانيا، خاض كل من مارك كوكوريّا، وأوناي سيمون، وباو كوبارسي، 717 دقيقة، فيما تجاوز إيمريك لابورت ورودري حاجز 700 دقيقة.

ورغم الفوارق في القيمة السوقية والأعمار والحضور الرقمي وأعباء المشاركة، تبقى المباراة النهائية مفتوحة أمام التفاصيل الصغيرة.

وبين سعي إسبانيا إلى استعادة اللقب بعد 16 عاما، وطموح الأرجنتين إلى الاحتفاظ بكأس العالم، ستتراجع لغة الأرقام مع انطلاق المواجهة، لتبقى الكلمة الأخيرة رهينة لأداء المنتخبين على أرض الملعب.