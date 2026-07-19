مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ويتقدم على ميسي بهدفين

أصبح مبابي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم برصيد 22 هدفا بعد هدفين أحرزهما في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، محطما الرقم الذي حققه ميسي ويتقدم عليه في صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية بفارق هدفين.

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفا، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي.

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كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد عشرة أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4). وقد تلقى منتخب بلاده هزيمة قاسية بالنتيجة 4-6 ليحصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث بالبطولة.

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني تواليا للأسطورة الأرجنتينية والثالث في مسيرته بعد 2014.

وأحرز مبابي الحذاء الذهبي في مونديال 2022 برصيد ثمانية أهداف، وعزّز رصيده كأفضل هدّاف في تاريخ "الزرق" بواقع 66 هدفا في 107 مباريات دولية.

ويملك القائد الفرنسي سجلّا لافتا في كؤوس العالم، إذ أحرز في مشاركته الأولى في روسيا 2018 أربعة أهداف، موزعة بين هدف أمام البيرو في دور المجموعات (1-0)، وهدفين أمام الأرجنتين في دور الـ16 (4-3)، وهدف أمام كرواتيا في النهائي (4-2).

وتابع تألقه في مشاركته الثانية في قطر 2022 بواقع ثمانية أهداف ولقب الهدّاف، وبواقع هدف أمام أستراليا (4-1) واثنين أمام الدانمارك (2-1) في دور المجموعات، إضافة إلى هدفين أمام بولندا في دور الـ16 (3-1)، وثلاثية تاريخية أمام الأرجنتين في النهائي (3-3).

أما في النسخة الحالية، فتوزّعت أهداف مبابي العشرة بين ثنائيتين أمام السنغال (3-1) والعراق (3-0) في دور المجموعات، وثنائية أخرى أمام السويد في دور الـ32 (3-0)، إضافة إلى هدف الفوز أمام الباراغواي في دور الـ16 (1-0)، ومثله أمام المغرب في ربع النهائي (2-0)، وهدفين أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.