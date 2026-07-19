مباشر | نهائي مونديال 2026: الأرجنتين (0-0) إسبانيا

يختتم كأس العالم بمواجهة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب، الساعية لرفع رصيدها إلى 4 ألقاب بقيادة ليونيل ميسي، وضدها إسبانيا الطامحة للقبها الثاني بنجمها اليافع يامال. ميدانيًا، يتوقع قائد إسبانيا رودري معركة بدنية ومحاولات استفزاز، فيما دعا مدرب الأرجنتين للاستمتاع.

تُختتم، مساء اليوم الأحد، كأس العالم 2026 في كرة القدم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي.

وبعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات، أُقيمت في 3 بلدان هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا؛ ستكشف كأس العالم لكرة القدم أخيرا عن هوية بطلها لهذه النسخة.

وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي إلى أن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، لترفع حصيلتها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وستكون هذه المباراة هي الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال قائد إسبانيا رودري إنه يستعد لمعركة "بدنية" مع الأرجنتين، وسيحاول تجاهل أي "استفزازات" محتملة.

ودعا مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، الجماهير إلى الاستمتاع بمشاهدة ميسي يقود فريقه في نهائي آخر لكأس العالم وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وقال سكالوني عن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي ساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022: "لقد صنع التاريخ. إنه أسطورة".