مونديال 2026: الأرجنتين وإسبانيا تتنافسان على لقب العالم

يسدل الستار على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمواجهة تجمع الأرجنتين وإسبانيا على لقب مونديال 2026، في نهائي يحمل طموحات تاريخية للطرفين، بعدما شهدت البطولة مشاركة قياسية لـ48 منتخبًا ومنافسات امتدت عبر ثلاث دول مضيفة.

تختتم، اليوم الأحد، منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي الأميركية، في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار خمسة أسابيع.

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وتسعى الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، لتصبح أول منتخب يحقق لقبين متتاليين منذ البرازيل عام 1962.

في المقابل، تطمح إسبانيا بقيادة نجمها الشاب لامين جمال إلى إحراز لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الوحيد في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.

ويحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية، التي ستشهد أيضا عرضا فنيا يشارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، بينهم مادونا، وشاكيرا، وجاستن بيبر، وفرقة "بي تي أس"، وسط متابعة من المنظمين للأحوال الجوية وتأثير دخان حرائق الغابات في كندا على الأجواء المحيطة بالمباراة.

وعلى الصعيد الفني، وصف قائد المنتخب الإسباني رودري المواجهة بأنها ستكون "بدنية"، مؤكدا استعداد فريقه لتحدي الأرجنتين، فيما دعا مدرب "التانغو" ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بما قد يكون أحد آخر نهائيات كأس العالم في مسيرة ميسي، واصفًا إياه بأنه "أسطورة صنع التاريخ".

وكانت مباراة تحديد المركز الثالث قد انتهت بفوز إنجلترا على فرنسا بنتيجة 6-4 في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، ليحقق المنتخب الإنجليزي أفضل مركز له منذ مونديال 1966، بينما سجل الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف رفع بها رصيده إلى 10 أهداف في النسخة الحالية، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، متجاوزا ميسي الذي يمتلك 21 هدفا في سجله المونديالي.

واعترف مبابي بأن منتخب بلاده دفع ثمن أداء الشوط الأول، الذي استقبل خلاله أربعة أهداف، مؤكدا أن اللاعبين استعادوا مستواهم في الشوط الثاني دون أن يتمكنوا من تجنب الخسارة، فيما أرجع مدرب فرنسا ديدييه ديشان الهزيمة إلى البداية السيئة، في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني للمنتخب بعد 14 عاما قاده خلالها إلى لقب مونديال 2018 ووصافة نسخة 2022.