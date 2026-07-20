أموال مونديال 2026: كم نالت إسبانيا وبقية المنتخبات؟

نال منتخب إسبانيا جائزة البطل المقدمة من "فيفا" وقدرها 50 مليون يورو، وحصل منتخب الأرجنتين على 33 مليون دولار، أما إنجلترا فبلغت جائزة المركز الثالث 29 مليون يورو، مقابل 27 مليون دولار لمنتخب فرنسا صاحب المركز الرابع.

توج منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب إفريقيا.

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وعقب تتويجه باللقب، نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول في المونديال، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين، البطل السابق للمونديال، بالحصول على 33 مليون دولار، قيمة جائزة صاحب المركز الثاني.

في المقابل، حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث، التي تبلغ 29 مليون دولار، عقب فوزه المثير على منتخب فرنسا بسداسية مقابل أربعة أهداف، بينما حصد الأخير على 27 مليون دولار، قيمة جائزة صاحب المركز الرابع.

وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من 17 إلى 32 على 11 مليون دولار، والمراكز من 33 إلى 48 على 9 ملايين دولار.