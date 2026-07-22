الاتحاد الإيطالي يرد: هل هناك تواصل مع غوارديولا لتدريب المنتخب؟

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه في تواصل دائم مع غوارديولا لإمكانية إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إليه، وأكد إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم 4 مرات في حال تعلق الأمر بالمدرب الإسباني المخضرم.

أكّد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوفاني مالاغو، الأربعاء، أنه في تواصل دائم مع المدرب الإسباني الأسطوري بيب غوارديولا الذي قد يتولّى الإشراف على منتخب إيطاليا.

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وسُئل مالاغو عبر منصة "إكس" من قبل موقع "كروناكي دي سبولياتويو" (وقائع غرف الملابس)، عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات في حال تعلّق الأمر بـ"اسم كثر الحديث عنه في الساعات الأخيرة، وهو غوارديولا"، فرد بالإيجاب.

وأكد "نعم، وهذا استثناء لأسباب واضحة، لن أشرحها هنا، لكن ليس مؤكدا أن يُفضي هذا الأمر إلى نتيجة إيجابية، إلا أنني أعتقد رغم ذلك أنه كان من العدل والمهم فتح حوار والاستمرار فيه".

وأضاف الرئيس المنتخب في حزيران/ يونيو "هذا لا يعني إطلاقا عدم احترام المرشحين الآخرين، بل على العكس تماما، لأن النقاش بشأنهم قد بدأ بالفعل".

كما أكد مالاغو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولا (أندريا بيرلو بطل العالم 2006، وروبرتو مانشيني، وغوارديولا) لتولّي المنصب.

وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات وكأس أوروبا مرتين، هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، في التأهل إلى المونديال.

وترك غوارديولا البالغ من العمر 55 عاما، منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 أعوام قاده خلالها إلى إحراز 20 لقبا.