تشيلسي يظفر بخدمات روجرز في صفقة قياسية هي الأغلى للاعب بريطاني

تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي مع المهاجم مورغان روجرز من أستون فيلا في صفقة قياسية بلغت قيمتها 156,5 مليون دولار، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم بريطاني محطما الرقم القياسي المسجل بصفقة انتقال لاعب إلى مانشستر سيتي.

انضم اللاعب مورغان روجرز إلى فريق تشيلسي قادما من أستون فيلا مقابل ما يقدر بـ117 مليون جنيه إسترليني (156,5 مليون دولار)، ووقع على عقد يمتد لسبعة أعوام، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي محطما الرقم القياسي لأغلى لاعب كرة قدم بريطاني.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه تم التوصل للاتفاق لانتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يوم السبت الماضي، ليتفوق تشيلسي على أرسنال الذي كان يجري مفاوضات متقدمة مع روجرز، وكان يعد المرشح الأبرز لضمه.

وذكرت تقارير، أن فرصة العمل تحت قيادة المدير الفني الجديد لتشيلسي الإسباني تشابي ألونسو، لعبت دورا حاسما في إقناع روجرز بالانتقال إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما عاد مؤخرا من المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، حيث ساهم في احتلال المركز الثالث.

وشارك روجرز أساسيا في المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين 1-2 في الدور قبل النهائي، قبل أن يساهم في الفوز المثير على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال للموقع الرسمي للنادي "أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر نادي في لندن، وهو فريق كنت معجبا به منذ صغري".

وأضاف "متحمس للغاية للمشروع مع المدرب الجديد، وللاعبين الموجودين مع الفريق، وللاتجاه الذي يسير فيه النادي. لهذا السبب أنا هنا، ولا يمكنني الانتظار للبدء".

ويتميز روجرز بقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يتماشى مع احتياجات تشيلسي لتعزيز خياراته في الخط الأمامي.

وشهدت مسيرة اللاعب تطورا لافتا منذ انتقاله إلى أستون فيلا قادما من ميدلسبره في كانون الثاني/ يناير 2024، إذ ساهم في قيادة الفريق لإنهاء الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وسيرحل روجرز عن أستون فيلا بعدما سجل 31 هدفا في 125 مباراة مع الفريق تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

وكسرت هذه الصفقة الرقم القياسي البريطاني السابق المُسجّل باسم لاعب الوسط إيليوت أندرسون من نوتنغهام فوريست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من تموز/ يوليو.