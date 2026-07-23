برشلونة يضم كريم أدييمي بعقد يمتد حتى 2031

أعلن برشلونة، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادما من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى صيف 2031، في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون يورو، مع حوافز إضافية.

أعلن برشلونة، بطل الدوري الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادما من بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، في صفقة بلغت قيمتها 29 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاعها عبر حوافز ومكافآت إضافية.

وأوضح النادي الكاتالوني، في بيان رسمي، أن أدييمي وقع عقدا يمتد لخمسة مواسم، ليصبح ثاني صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون.

ويبلغ أدييمي من العمر 24 عاما، ويتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كرأس حربة أو على طرفي الملعب، ما يمنح المدرب الألماني هانزي فليك خيارات إضافية في الخط الأمامي، خاصة بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وانتهاء إعارة ماركوس راشفورد وعودته إلى مانشستر يونايتد.

وكان فليك قد منح أدييمي أول ظهور له بقميص المنتخب الألماني عام 2021، قبل أن ينتقل اللاعب إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وخلال أربعة مواسم مع دورتموند، خاض أدييمي 146 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفا، قبل انتقاله إلى برشلونة، الذي يواصل في الوقت ذاته مساعيه لتعزيز هجومه، مع استمرار اهتمامه بضم مهاجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني خوليان ألفاريز.