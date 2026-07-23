هل يكون زيدان؟ الاتحاد الفرنسي يحدد موعدا لتقديم مدرب المنتخب الجديد

حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لتقديم مدرب المنتخب الأول إلى وسائل الإعلام، حيث يعد زين الدين زيدان الأوفر حظا لخلافة ديشان.

يعقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل لتقديم "المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي" إلى وسائل الإعلام، بحسب ما أعلنت الهيئة الرياضية الخميس في بيان.

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ويُعد زين الدين زيدان الذي لم يرد اسمه في بيان الاتحاد الفرنسي، الأوفر حظا لخلافة ديدييه ديشان على رأس المنتخب الفرنسي.

وجاء في بيان الاتحاد "سيعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مؤتمرا صحافيا الثلاثاء 28 تموز/ يوليو 2026 اعتبارا من الساعة 11:00 (9:00 بتوقيت غرينتش) في مقر الاتحاد الفرنسي. وفي ختام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي سيُعقد صباح اليوم نفسه، سيقدم فيليب ديالو المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي إلى وسائل الإعلام".

وينتظر زيدان (54 عاما) تولي قيادة المنتخب الفرنسي منذ سنوات عدة، وهو في موقع متقدم لخلافة ديشان الذي بدأت ولايته عام 2012، وشهدت إحراز لقب كأس العالم عام 2018، وانتهت السبت في الولايات المتحدة بعد احتلال فرنسا المركز الرابع في مونديال 2026.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عقب فترته الثانية مع النادي الإسباني (2019-2021)، لم يُخف زيدان طموحه في الإشراف يوما ما على المنتخب الفرنسي، على غرار زميليه السابقين البارزين في المنتخب، لوران بلان (2010-2012) وديشان (2012-2026).

ولم يُدرّب زيدان خلال مسيرته سوى ناد واحد هو ريال مدريد. وقاد لاعب الوسط السابق في المنتخب الفرنسي، المتوج بطلا للعالم عام 1998 وبطلا لأوروبا عام 2000، النادي الملكي إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، في أرفع مسابقة أوروبية للأندية.