مودريتش يمدد عقده مع ميلان لموسم إضافي: "الرغبة في النهوض من جديد هائلة"

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء الخميس، تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي، ليواصل لاعب الوسط المخضرم مشواره مع الفريق حتى حزيران/ يونيو 2027.

يواصل النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مشواره مع ميلان الإيطالي، بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده لموسم إضافي، وفقًا لما أعلن عنه النادي ليل الخميس.

ويحتفل لاعب الوسط بعيد ميلاده الحادي والأربعين بعد أقل من شهرين، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مسيرته مع "روسونيري" حتى 30 حزيران/ يونيو 2027.

وانضم مودريتش إلى العملاق الإيطالي عام 2025، مسجلًا هدفين في 37 مباراة خلال الموسم الماضي.

وقال ميلان في بيان: "أحد أفضل اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ كرة القدم العالمية، سيواصل الكرواتي رحلته بقميص روسونيري".

وكان مودريتش وصيف كأس العالم 2018 مع كرواتيا، كما توّج في العام ذاته بجائزة الكرة الذهبية، وأحرز ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترته مع ريال مدريد الإسباني بين عامي 2012 و2025.

وفي كأس العالم هذا الصيف، قاد مودريتش كرواتيا إلى دور الـ32، حيث ودّعت البطولة بشكل دراماتيكي أمام البرتغال.

وبعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإيطالي إثر موسم مخيب للآمال، أجرى ميلان تغييرًا في جهازه الفني، مستعينًا بالمدرب البرتغالي روبن أموريم خلفًا لماسيميليانو أليغري.

كما تعاقد النادي مع المهاجم البرتغالي غونسالو راموش قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي مقابل أكثر من 70 مليون يورو (80 مليون دولار)، إضافة إلى المدافع الإسباني ماريو غيلا من منافسه المحلي لاتسيو مقابل 30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفرماركت" المتخصص في انتقالات كرة القدم.

وفي تصريح نشره عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أقر مودريتش بأن الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ساعده على إدراك أنه لا يستطيع إنهاء مغامرته مع ميلان بعد، مشددًا على أن "الرغبة في النهوض من جديد هائلة".

وقال مودريتش للحساب الرسمي للنادي على إنستغرام: "أنا سعيد جدًا بمواصلة كوني جزءًا من ميلان، حيث جعلتموني أشعر بالترحيب والمحبة منذ اليوم الأول. بعد موسم جاء دون مستوى توقعاتنا، فإن الرغبة في التعويض هائلة. ينتظرنا موسم جديد وتحدٍ جديد، ضمن مشروع أؤمن به ويحفزني حقًا".

وأضاف: "أنا مستعد لبذل كل ما لدي مجددًا من أجل هذا القميص، وأشعر بفخر كبير لمواصلة ارتداء هذه الألوان. أتطلع بفارغ الصبر إلى العودة إلى سان سيرو وسماع هتافاتكم".

وختم: "أراكم قريبًا. إلى الأمام ميلان على الدوام!".