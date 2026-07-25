بايرن ميونخ: لا نية للاستغناء عن أوليسيه هذا الصيف

أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كريستوف فرويند، تمسك النادي باستمرار الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه، نافيا وجود أي نية لبيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام عدة أندية بضمه، ومشددا على أنه سيكون من الركائز الأساسية للفريق في الموسم القادم

أغلق نادي بايرن ميونخ، بطل الثنائية المحلية في ألمانيا، الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويحظى أوليسيه البالغ من العمر 24 عاما باهتمام العديد من الأندية خلال الصيف الجاري، أبرزها ريال مدريد الإسباني.

بيد أن المدير الرياضي للنادي البافاري، كريستوف فرويند، حسم الجدل المثار في هذا الشأن مؤكدا أنه لا مجال للاستغناء عن الفرنسي الدولي، وذلك بعد مباراة ودية انتهت بخسارة بايرن ميونخ بنتيجة (1-2) أمام فيسبادن من الدرجة الثالثة.

وقال فرويند لوسائل الإعلام عقب المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت: "رحيل أوليسيه فكرة غير مطروحة إطلاقا، وسنكون سعداء بعودته مجددا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إجازته".

وأضاف أن: "أوليسيه سيكون ركيزة مهمة لنا في الموسم الجديد، مثلما كان في الموسم الماضي".

من جانبها، اعتبرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تصريحات المدير الرياضي لبايرن ميونخ بأنها ستحبط ريال مدريد، وستحول وجهة مسؤوليه نحو التركيز على حسم صفقة الجناح الإيفواري، يان ديوماندي.

وتألق أوليسيه في مشاركته الأولى بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وساهم في حصوله على المركز الرابع، وأصبح أكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة في المونديال برصيد 7 تمريرات متفوقا على الأسطورة الراحل بيليه، الفائز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات.

وانتقل الجناح الفرنسي الدولي إلى بايرن ميونخ في صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي، وينتهي تعاقده مع العملاق الألماني بعد 3 مواسم في 2029.