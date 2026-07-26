إصابة غوميز تُفسد بداية إيراولا مع ليفربول رغم الفوز على سندرلاند

استهل ليفربول حقبة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا بفوز ودي على سندرلاند بنتيجة 4-2، في افتتاح جولته التحضيرية بالولايات المتحدة، لكن الإصابة المبكرة التي تعرض لها المدافع جو غوميز ألقت بظلالها على بداية المشوار.

واضطر غوميز، الذي بدأ اللقاء أساسيا في مركز قلب الدفاع وحمل شارة القيادة، إلى مغادرة الملعب بعد ثماني دقائق فقط، الأمر الذي زاد من متاعب ليفربول الدفاعية في ظل النقص الذي يعانيه الفريق في هذا الخط.

ووصف إيراولا إصابة غوميز بأنها "أسوأ خبر" في المباراة، مشيرا إلى أن الفريق كان قد اجتاز معظم الحصص التدريبية من دون خسارة أي لاعب، قبل أن يتعرض المدافع الدولي للإصابة في أول اختبار ودي.

وسجل أهداف ليفربول كل من كيران موريسون، ودومينيك سوبوسلاي، وفيديريكو كييزا، ولويس كوماس، ليمنحوا الفريق فوزا معنويا في مستهل جولته الأميركية.

وأوضح المدرب الإسباني أن الفرنسي جيريمي جاكيه لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابة في الكتف، ولذلك يتعامل الجهاز الفني بحذر مع عودته، مرجحا مشاركته في المباراة الأخيرة من الجولة، فيما يواصل الإيطالي جوفاني ليوني التعافي من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

ورغم مشكلات الإصابات، اعتبر إيراولا أن الفوز يشكل نقطة انطلاق جيدة لبناء الفريق، مؤكدا أن اللاعبين ما زالوا في مرحلة استعادة الجاهزية البدنية بعد فترة الإعداد، وأن الأداء سيتحسن تدريجيا خلال المباريات المقبلة.

ويواصل ليفربول جولته التحضيرية بمواجهة ريكسهام في نيويورك، قبل أن يلتقي ليدز يونايتد في شيكاغو، على أن ينضم لاحقا عدد من اللاعبين الذين حصلوا على راحة إضافية عقب مشاركتهم في كأس العالم، بينهم ألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتس، وراين خرافنبرخ، بينما يواصل فيرجيل فان دايك فترة راحته.