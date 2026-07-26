بيريز يحدد شرطا غير قابل للتفاوض لرحيل فينسيوس

تزايدت الشكوك حول استمرار فينسيوس جونيور مع ريال مدريد بعد تعثر مفاوضات تمديد عقده، في وقت حدد فيه النادي الإسباني قيمة مالية معيّنة للموافقة على رحيله، في ظل اهتمام علني من أرسنال الإنجليزي لضمّ البرازيلي

بات مستقبل النجم البرازيلي، فينسيوس جونيور، في ريال مدريد محاطا بالشكوك مع دخول اللاعب عامه الأخير في عقده مع النادي الإسباني.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وضع شرطا غير قابل للتفاوض من أجل رحيل فينسيوس، يوجب أن يصل العرض المقدم شاملا المقابل المادي الثابت والإضافات إلى 160 مليون يورو، وفي حال كان المبلغ المقدم أقل من ذلك فإن النادي لن يتفاوض من الأساس.

La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius



El club blanco no estudiará ninguna propuesta que no alcance los 160 millones de euros, sumando fijo y variables



️ @xortu https://t.co/VMMURT6K4G — Diario SPORT (@sport) July 26, 2026

وتأتي هذه المستجدات في ظل توتر في علاقة النادي باللاعب الذي ينتهي عقده في آخر يونيو حزيران/ يونيو 2027، إذ وقفت ماوضات تمديد عقده منذ أشهر، فيما ذكر موقع "ذا أتلتيك" أن أرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي يعد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجومه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام أرسنال باللاعب لا يزال في مرحلته الأولية، إذ لن يتحرك النادي الإنجليزي لضمه إلا إذا تأكد من عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وهو لاعب مهم لمشروع أرسنال ومدربه الإسباني، ميكيل أرتيتا، بالنظر إلى أنه سجل 128 هدفا وصنع 100 وهو يبلغ من العمر 26 عاما فقط.

وكان الطرفان، ريال مدريد وفينسيوس، قد اتفقا على الاجتماع في نهاية تموز/ يوليو الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقده، غير أن المفاوضات لم تتقدم، وقد يكون النادي الإسباني مستعدا لسماع عروض لرحيله ضمن الشروط التي يحددها فلورنتينو بيريز.