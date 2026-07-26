ميسي يُعفى من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي بعد مشاركته في مونديال 2026

أعفت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم المقررة الأسبوع المقبل، تقديرا لمشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

ميسي يتحسر عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا (0-1) في نهائي كأس العالم 2026، على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، 19 تموز 2026 (Getty Images)

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، أمس السبت، إعفاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم المقررة الأسبوع المقبل، وذلك تقديرا للمجهود الذي بذله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضحت الرابطة أن الإعفاء يأتي بموجب اتفاق أُبرم قبل انطلاق الموسم مع رابطة اللاعبين، ينص على منح الأندية مرونة في تحديد فترات الراحة للاعبين الذين شاركوا في الأدوار المتقدمة من المونديال، الذي أُقيم هذا العام في منتصف موسم الدوري الأميركي.

وبموجب هذا الاتفاق، سيغيب ميسي، إلى جانب مواطنه رودريغو دي بول، عن المباراة الاستعراضية، بعدما شاركا مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم، الذي خسره أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد.

وكان ميسي قد اختير ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم، التي تُقام الأربعاء المقبل في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إلا أن الرابطة أكدت إعفاءه من المشاركة دون أن يتعرض لأي عقوبة.

ويأتي القرار بعد عام من إيقاف ميسي مباراة واحدة، إلى جانب زميله السابق في إنتر ميامي جوردي ألبا، بسبب انسحابهما من مباراة كل النجوم في اللحظات الأخيرة، رغم أن المشاركة فيها تُعد إلزامية عادة، باستثناء حالات الإصابة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري، بينهم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، والألماني توماس مولر، وقائد المنتخب الأميركي تيم ريم