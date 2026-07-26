نيمار يعود بثنائية واحتفال ساخر وينقذ سانتوس من خسارة جديدة

عاد نيمار بقوة إلى الملاعب، وسجّل ثنائية أنقذت سانتوس من خسارة أمام شابيكوينسي، قبل أن يحتفل بطريقة ساخرة ردًا على الانتقادات التي طالته مؤخرًا.

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى الملاعب بعد غياب دام شهرين ونصف، وقاد فريقه سانتوس إلى التعادل أمام شابيكوينسي (2-2) بتسجيله هدفي فريقه، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

وشهدت المباراة احتفالًا لافتًا من نيمار، إذ ردّ على الانتقادات التي طالته في الأيام الأخيرة بمحاكاة توزيع أوراق اللعب، قبل أن يقلّد ضربة غولف باستخدام راية الركنية، في إشارة ساخرة إلى الجدل الذي أثاره ظهوره في بطولة للبوكر خلال غياب فريقه عن إحدى المباريات القارية.

ورغم ثنائية نيمار، بقي سانتوس يصارع للهروب من الهبوط، إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، بينما يواصل اللاعب (34 عامًا) مواجهة انتقادات عقب خروج المنتخب البرازيلي من ثمن نهائي كأس العالم 2026.