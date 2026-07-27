جماهير فرنسا تترقب الإعلان عن تعيين زيدان مدربا للمنتخب

أعرب عدد كبير من جماهير المنتخب الفرنسي عن حماستهم لقرب الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي، الذي ترجّح التوقعات أن يكون النجم الأسبق للديوك الحائز كأس العالم والكرة الذهبية، زين الدين زيدان، الذي يحظى باحترام الكبار والصغار في فرنسا

بات من المرجح أن يتولى زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفا لديدييه ديشان بعد مسيرة استمرت 14 عاما. ومع اقتراب الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة، تترقب الجماهير الفرنسية بشغف كبير عودة بطل العالم الأسبق في 1998 إلى واجهة الكرة الفرنسية.

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وتأتي هذه الخطوة بمثابة جائزة الترضية عقب خيبة أمل مونديال 2026؛ فبعد الفشل في اقتناص النجمة الثالثة في الخسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي، يستعد المنتخب الفرنسي لإعادة هيكلة شاملة، ليكون زيدان حسبما هو متوقع على نطاق واسع المدرب الجديد للديوك، وهو التعيين الذي ينتظره عشاق المنتخب الفرنسي بفارغ الصبر.

ويحظى زيدان بمكانة خاصة بوصفه رمزا لدى الجيل القديم، بعدما ألهم أجيالا متعاقبة بمهاراته الاستثنائية، بدءا من مونديال 1998 عندما سجل هدفين في النهائي ضد البرازيل وتوج بالكرة الذهبية في العام نفسه، لكنّ زيدان لم يشتهر فقط بنجاحاته في الملاعب بل أيضا من اللحظات الخالدة في الذاكرة الجماعية، مثل نطحته المدافع الإيطالي، ماركو ماتيراتزي، في نهائي مونديال 2006 وما أعقبها من طرد.

(Getty Images)

وقال ستيف، وهو مشجع في الأربعينيات من عمره في تصريحات لراديو "مونتي كارلو"، إن زيدان في نفس منزلة مغني البوب الأميركي الشهير مايكل جاكسون الذي لا يزال الملايين يستمعون إليه، مؤكدا أنه يتفوق على نجم كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني ويقف في مستوى منفرد، واتفق معه المشجع الأخر مارسيلو بأن زيدان يحظى بإجماع وحب الجميع في فرنسا.

ولا يقتصر هذا الحب المطلق لـ "زيزو" على الأجيال التي عاصرت أمجاده، بل انتقل شغفه إلى الشباب الذين لم يشاهدوه في الملعب إلا عبر تسجيلات الفيديو؛ إذ يؤكد كالفين (24 عاما) أن زيدان مصدر إلهام الجميع في فرنسا ولا يمكن لأحد أن يذكر اسم زيزو بسوء.

فيما يوضح المشجع الأخر محمد أن هذا الإعجاب انتقل عبر الأبناء والأجداد، مدعوما بمقاطع الفيديو التي توثق ما حققه في ملاعب كرة القدم.

وحتى بين المراهقين الأكثر تعلقا بكيليان مبابي ولامين يامال، يظل التقدير لزيدان ملموسا، حيث يشير دوريان، الذي عرف زيدان مدربا لريال مدريد فقط، إلى أن طريقة حديث الكبار عنه تلامس القلوب وكأنهم يتحدثون عن ميسي العصر السابق، فيما قال المشجع الشاب كالفين مبتسما إن مجرد التفكير في زيزو يرسم الابتسامة على الوجوه، على أمل أن تواصل نتائج المنتخب الفرنسي المقبلة تعزيز هذه الرمزية.