الدوري الإنجليزي يختبر عقوبات جديدة ضد حراس المرمى المتظاهرين بالإصابة

يطبق الدوري الإنجليزي الممتاز تجربة جديدة في موسم 2026 / 2027 لمعاقبة حراس المرمى الذين يتظاهرون بالإصابة بهدف تعطيل اللعب، عبر إخراج لاعب من فريقهم مؤقتا بعد توقف المباراة.

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتطبيق تجربة جديدة تهدف إلى الحد من تعمد بعض حراس المرمى ادعاء الإصابة من أجل إيقاف اللعب أو منح المدربين فرصة لتوجيه لاعبيهم خلال المباريات.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، وافق على تطبيق النظام التجريبي خلال موسم 2026/2027، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إيقاع المباريات وتقليل حالات تعطيل اللعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن التجربة ستطبق في جميع مسابقات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا، موضحا أنها تستهدف الحالات التي تُستخدم فيها إصابات حراس المرمى المزعومة لإبطاء سير المباراة أو إرباك المنافس أو إتاحة المجال أمام الأجهزة الفنية لإعطاء تعليمات تكتيكية.

وبموجب النظام الجديد، وفي حال توقف اللعب بسبب إصابة حارس المرمى، سيُطلب من مدرب الفريق اختيار لاعب لمغادرة أرض الملعب مؤقتا، على أن يبقى اللاعب خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف المباراة.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية، سيمنح الحكم المدرب 10 ثوان لاختيار اللاعب الذي سيغادر الملعب، وفي حال عدم تحديد أي لاعب خلال هذه الفترة، فإن قائد الفريق سيغادر الملعب تلقائيا.

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن النظام الجديد يتضمن عددا من الاستثناءات، بينها تعرض حارس المرمى لإصابة مباشرة نتيجة خطأ أدى إلى احتساب ركلة حرة، أو اصطدامه بأحد اللاعبين وحاجته للعلاج، إضافة إلى حالات النزيف التي تستوجب التدخل الطبي.

ومن المقرر أن تخضع التجربة لأول اختبار عملي خلال مباراة ترانمير وروتشديل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم السبت المقبل، قبل تعميمها على مسابقات أخرى خلال الموسم الجديد.

ويأتي اعتماد هذه الخطوة في إطار مساعي كرة القدم الإنجليزية للحد من إهدار الوقت وزيادة زمن اللعب الفعلي، في ظل الانتقادات المتكررة لأساليب تعطيل المباريات، خصوصا في الدقائق الحاسمة.