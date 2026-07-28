رسميا: الاتحاد الفرنسي يعلن تعيين زيدان مدربا للمنتخب

أصبح زين الدين زيدان، الفائز بكأس العالم 1998، رسميا مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيينه بعقد يمتد 4 أعوام

زين الدين زيدان في مؤتمر إعلانه مدربا للمنتخب، اليوم (Getty Images)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، تعيين النجم السابق في صفوفه، زين الدين زيدان، مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان.

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وقال رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، من مقرّ الاتحاد "سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة".

وأضاف "من شباط/ فبراير 2025، التقيت زين الدين زيدان، وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا".

وقال زين الدين زيدان من مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عقب الإعلان الرسمي عن تعيينه مدربا للمنتخب الفرنسي، إن "تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به".

وأضاف صانع ألعاب "الديوك" السابق البالغ من العمر 54 عاما، "إنه نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما".

وتابع زيدان الذي كان من دون منصب منذ عام 2021 بعد تدريبه ريال مدريد الإسباني، "تلقيت عروضا خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية لتولي تدريب أندية، لكنني رفضتها جميعا من أجل المنتخب الفرنسي".

وتُوّج "زيزو" بطلا للعالم عام 1998 وبطلا لأوروبا عام 2000، وقاد ريال مدريد إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، وهي أرقى مسابقة للأندية في القارة الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق لمدرب.

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