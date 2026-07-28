كاميرون نوري ينهي سلسلة هزائمه ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة لوس كابوس للتنس

تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى دور الـ16 من بطولة لوس كابوس للتنس في المكسيك، بعد فوزه على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش بمجموعتين دون رد، منهيا سلسلة من ست هزائم متتالية.

تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى دور الـ16 في منافسات فردي الرجال ببطولة لوس كابوس لكُرة المضرب (تنس) المقامة في المكسيك، بعد فوزه السهل على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش بمجموعتين دون رد.

وحقق نوري، المصنف الخامس في البطولة، الانتصار بنتيجة 6-4 و6-1 في الدور الـ32 من المسابقة المقامة على الملاعب الصلبة، لينهي سلسلة من ست هزائم متتالية امتدت منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وحسم نوري المواجهة خلال ساعة و22 دقيقة، في البطولة التي تحمل ذكريات خاصة له، إذ توج فيها بأول ألقابه ضمن منافسات رابطة محترفي التنس عام 2021.

وبدأ نوري المباراة بخسارة شوط إرساله، لكنه سرعان ما استعاد توازنه وكسر إرسال منافسه الأميركي، قبل أن يحسم المجموعة الأولى لصالحه. وفرض اللاعب البريطاني سيطرته الكاملة في المجموعة الثانية، التي استغرقت 32 دقيقة فقط، بعدما عجز كوفاسيفيتش عن الحفاظ على إرساله سوى مرة واحدة.

ويلتقي نوري في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الأسترالي جيمس داكوورث والأميركي إيدان مايو، المتأهل من الأدوار التمهيدية.

وفي مباريات أخرى ضمن البطولة، بلغ الأسترالي برنارد توميتش دور الـ16 بعد فوزه على المكسيكي خوان أليخاندرو هيرنانديز سيرانو بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-0، ليضرب موعدا مع الروسي كاران خاشانوف، المصنف الرابع في البطولة.

كما تأهل الأميركي تريستان بوير بعد تغلبه على الكندي غابرييل ديالو بنتيجة 7-5 و6-2، فيما حجز لاعب هونغ كونغ تشاك لام كولمان وونغ مقعده في الدور المقبل بفوزه على الأميركي داروين بلانش 6-3 و6-4، ليواجه التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الأول في البطولة.