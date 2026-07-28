رياضة | رياضة عالمية
28/07/2026 - 09:19

هدف مدافع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين الأفضل بمونديال 2026

حصد هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر ونادي بنفيكا، سيدني لوبيز كاربال، في مرمى الأرجنتين جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، بعدما حاز أعلى عدد من أصوات المشجعين في استفتاء على موقع "فيفا" الرسمي

هدف مدافع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين الأفضل بمونديال 2026

تسديدة كابرال ضد الأرجنتين التي أمست أفضل هدف في كأس العالم 2026 (Getty Images)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، الإثنين، فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، في مرمى الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة.

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وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي إن هدف كابرال حصد أغلبية أصوات الجماهير، في الاستفتاء الذي أجري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتفوّق هدف لاعب بنفيكا البرتغالي على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل كابرال هدفه في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ32، بعدما راوغ أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، معادلا النتيجة 2-2.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسمها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 ويبلغ الدور التالي.

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