هدف مدافع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين الأفضل بمونديال 2026

حصد هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر ونادي بنفيكا، سيدني لوبيز كاربال، في مرمى الأرجنتين جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، بعدما حاز أعلى عدد من أصوات المشجعين في استفتاء على موقع "فيفا" الرسمي

تسديدة كابرال ضد الأرجنتين التي أمست أفضل هدف في كأس العالم 2026 (Getty Images)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، الإثنين، فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، في مرمى الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي إن هدف كابرال حصد أغلبية أصوات الجماهير، في الاستفتاء الذي أجري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتفوّق هدف لاعب بنفيكا البرتغالي على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

The goal that stole your hearts all the way to the top. ️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! #FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

وسجل كابرال هدفه في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ32، بعدما راوغ أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، معادلا النتيجة 2-2.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسمها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 ويبلغ الدور التالي.