إيقاف مدافع إنترناسيونال حتى تعافي مهاجم كروزيرو

أوقفت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل مدافع إنترناسيونال فيكتور جابرييل عن اللعب، إلى حين عودة مهاجم كروزيرو جابرييل بيك للتدريبات بعد تعافيه من كسر في الساق تعرض له إثر تدخل خلال مباراة بالدوري.

قررت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل إيقاف مدافع إنترناسيونال فيكتور جابرييل عن ممارسة كرة القدم محليا، إلى حين تعافي مهاجم كروزيرو جابرييل بيك وعودته إلى التدريبات، بعد تعرضه لكسر خطير في الساق إثر تدخل خلال مباراة بالدوري البرازيلي.

وجاء القرار، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن اعتبرت المحكمة أن العقوبة المعتادة لا تتناسب مع خطورة الإصابة التي تعرض لها بيك، الذي أصيب بكسر في عظمة الظنبوب بالساق اليسرى خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في 22 تموز/ يوليو.

وبحسب القرار، فإن مدة الإيقاف قد تصل إلى 180 يوما، لكنها قد تنتهي في وقت مبكر في حال حصل بيك على موافقة طبية للعودة إلى التدريبات قبل انتهاء هذه الفترة. كما يملك اللاعب حق الطعن في القرار.

وكان فيكتور جابرييل قد أكد أمام المحكمة أنه لم يتعمد إيذاء منافسه، معربا عن أسفه العميق لما حدث، وقال إنه أمضى ليالي بلا نوم وهو يتمنى تعافي بيك، وقدم اعتذاره لإدارة ولاعبي وجماهير كروزيرو.

ووجهت إلى المدافع تهمة اللعب العنيف وفقا للمادة 254 من قانون العدالة الرياضية البرازيلي، فيما استندت المحكمة في تشديد العقوبة إلى بند يسمح بتمديد فترة الإيقاف لتتزامن مع فترة علاج اللاعب المصاب في الحالات التي تنجم عنها إصابات بالغة.

ولم يصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة، إذ رأى أحد القضاة الاكتفاء بإيقاف جابرييل لست مباريات فقط، بينما أيد باقي الأعضاء فرض عقوبة أطول مرتبطة بعودة اللاعب المصاب إلى الملاعب.

ويُعد بيك من أبرز صفقات كروزيرو الأخيرة، بعدما انضم إلى الفريق قادما من لوس أنجليس غالاكسي الأميركي خلال فترة التوقف المرتبطة بكأس العالم، في صفقة قياسية للنادي البرازيلي بلغت قيمتها ما لا يقل عن 12 مليون دولار.