خطة "فيفا" لفتح الباب أمام المستثمرين تشعل انتقادات أوروبية ودولية

تتواصل الانتقادات لمشروع "فيفا" إنشاء شركة لإدارة حقوقه التجارية واستقطاب مستثمرين خارجيين، وسط تحذيرات من تأثير الخطوة على استقلالية اللعبة والحوكمة. كما زاد الجدل انخراط صندوق استثماري يقوده مقربون من ترامب، رغم تأكيد "فيفا" احتفاظه بالسيطرة الكاملة على الشركة المقترحة

تواصلت اليوم، الأربعاء، الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ على خلفية مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى، وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين.

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وهاجم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، غلين ميكاليف، هذا المشروع بشدة، قائلا لـ"فيفا": "ارفع يديك عن لعبتنا".

ونوّه ميكاليف في منشور على منصة "إكس" بأن: "هذه المقترحات تثير تساؤلات مهمة في ما يتعلق بقانون المنافسة"، مضيفا: "أصبح التسليع المتواصل لكرة القدم مفسدا لها، ينبغي للنجاح التجاري أن يعزز كرة القدم، لا أن يستهلكها".

This isn’t baseball.



The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity.



But enough is enough.



The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that… — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

وذلك بعد أن كشف "فيفا" أمس، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى، وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار ردود فعل سلبية.

وأوضح "فيفا" في بيان أن إدارته: "تدرس فكرة جمع كافة الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص... عبر إنشاء شركة ’فيفا فوروورد إنتربرايز’".

وأضاف أن: "فيفا سيدعو أطرافا خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة"، داخل هذه الشركة.

وقال ميكاليف إن هذه المقترحات تثير أيضا: "اعتبارات مهمة تتعلق بقانون المنافسة"، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الأوروبية تقضي بأن تخضع القواعد الرياضية لقوانين التكتل "عندما تترتب عليها آثار اقتصادية".

"هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة"

وأفاد بأن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيدرس هذه الخطط "بعناية" ضمن نطاق صلاحياته، مضيفا: "يثير الأمر قلقا خاصا عندما تتماهى السلطات التنظيمية لـ’فيفا’ مع المصالح المالية لكيانات خاصة... هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة بشأن الحوكمة والاستقلالية وتضارب المصالح".

وجاء بيان "فيفا" أمس الثلاثاء ليؤكد تقريرا نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، استنادا إلى تسريبات من مصدرين بشأن المشروع.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد يستفيد من الخطة عبر توليه منصب مفوض الشركة الجديدة، بعد انتهاء ولايته المقبلة المتوقعة في عام 2031، وأضاف التقرير أن مناقشات بدأت بالفعل مع مستثمرين محتملين.

EXCLUSIVE



World Cup for sale: Gianni Infantino's plan to sell stakes in football's crown jewel



Fifa president could become ‘commissioner’ of new company in plan discussed with Trump’s administration



Story from @martynziegler ⬇️https://t.co/AY9K2aIYd5 — Times Sport (@TimesSport) July 28, 2026

ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" في الرد على هذه المبادرة، قائلا: "روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأس مال يمكن المضاربة عليه، لا سيّما في غياب الشفافية بشأن وجهة الأرباح المالية. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق ’فيفا’ بيعها".

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

وأكد الاتحاد الدولي أن: "’فيفا’ سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية في مجلس إدارتها"، كما سيحتفظ بـ"السلطة الحصرية" في ما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية وغيرها.

وبصفته جمعية غير ربحية، يحتفظ "فيفا" بجزء من إيراداته، لا سيّما لتنظيم مسابقاته ودفع رواتب موظفيه، ومن بينهم رئيسه إنفانتينو، الذي يتقاضى عدة ملايين من الفرنكات السويسرية سنويا.

ويخصص الجزء المتبقي لبرامج تطوير اللعبة، والتي يؤكد أنها ستستفيد من زيادة التمويل بفضل إنشاء هذه الشركة الجديدة.

وتوقّع "فيفا" أن تجمع الشركة الجديدة "4.2 مليارات دولار" بحلول نهاية العام، وقال: "سيعاد استثمار جميع أرباحها الصافية في كرة القدم"، واعدا أعضاءه بعوائد اقتصادية عبر آلية تمويل جديدة تحمل اسم برنامج "’فيفا’ فاست فوروورد".

لكن هذا المشروع تسبب بكثير من رود الفعل السلبية وآخرها من اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، الذي أعرب عن "قلق بالغ إزاء غياب الأصول الإجرائية الواجبة" في خطط "فيفا".

وقال في بيان: "لم يعلم كونكاكاف بهذه المسألة إلا من خلال تقارير إعلامية، ثم عبر بيان صحافي"، مضيفا: "نشارك كثيرين في منطقتنا وفي عالم اللعبة خيبة الأمل من أن هذا المستوى من التفاصيل قد أُعدّ ونُشر علنا قبل إجراء أي نقاش مع هيئات الحوكمة المعنية، وأصحاب المصلحة".

"لم نكن على علم إطلاقا بهذا المقترح"

ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة حاليا، يأمل "فيفا" في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتمويل تطوير كرة القدم.

وفي الوضع الحالي، كان "فيفا" يعتزم توزيع نحو 2.7 مليار دولار على الاتحادات الأعضاء، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030.

ولتنفيذ هذا المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس "فيفا"، أوضحت الهيئة الكروية العليا أنها تعمل مع مصرف "جي بي مورغان"، وصندوق الاستثمار "ثرايف إيتيرنال"، الذي "يتوقع أن يقود مجموعة المستثمرين المحتملين في الشركة الجديدة".

ومؤسس هذا الصندوق هو جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر الذي هو صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما يثير المزيد من التساؤلات والتشكيك.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في هذا الشأن: "نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة"، مؤكدا: "لم نكن على علم إطلاقا بهذا المقترح، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عنه، بما في ذلك ماهية العرض المطروح فعليا أو الشروط المرتبطة به".

وأضاف: "عندما يُعرض المقترح كاملا وبشفافية كما وعد ’فيفا’، سنوضح موقفنا بجلاء وندلي بمزيد من التعليقات".

وانضم الاتحاد الإنجليزي إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، الذي قال أمس الثلاثاء إن: "كرة القدم لا تعود للمستثمرين"، بل لأولئك "الذين يملؤون المدرجات ويقفون خارج الملاعب أسبوعا بعد أسبوع، سواء أمطرت السماء أم أشرقت الشمس".

Let me say this very directly.



Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands and who stand on the touchline week in, week out, rain or shine.



The World Cup is not a product. It is the greatest competition in world sport, and it was never… — Andy Burnham (@andyburnham) July 28, 2026

وأضاف: "كأس العالم ليست منتجا. إنها أكبر مسابقة في الرياضة العالمية، ولم تكن يوما ملكا لأحد لكي يبيعها".