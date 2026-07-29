نوير يلمح لاعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

ألمح حارس بايرن ميونخ مانويل نوير إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن قرار استمراره جاء بدافع متعته مع الفريق ورغبته في المنافسة على الألقاب.

ألمح حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له في الملاعب، في ظل اقترابه من إسدال الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

وقال نوير، البالغ من العمر 40 عاما، إن فكرة الاعتزال باتت الأقرب، لكنه شدد على أنه لا ينظر إلى المباريات المقبلة باعتبارها مباريات وداعية، مؤكدا أنه لا يزال يستمتع باللعب والمنافسة مع الفريق البافاري.

وأضاف الحارس المخضرم، مع انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد، أنه كان قريبا جدا من إنهاء مسيرته قبل تجديد عقده الأخير مع بايرن ميونخ، موضحا: "في نحو 85 بالمئة من الحالات كنت سأتوقف، لكن وجودي مع هذا الفريق، ومع الجهازين الفني والإداري، منحني دافعا للاستمرار".

وأوضح نوير أن الأجواء داخل النادي والطموح المتواصل للمنافسة على جميع البطولات كانت العامل الحاسم الذي دفعه لمواصلة اللعب، مشيرا إلى أن تشكيلة بايرن الحالية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

ويستعد نوير لخوض موسمه الـ21 كلاعب محترف، بعدما أصبح أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، إذ قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم عام 2014، كما حقق مع بايرن ميونخ ألقابا محلية وقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يلعب نوير دورا مهما في إعداد خليفته المحتمل، الحارس الشاب يوناس أوربيغ، البالغ من العمر 22 عاما، والذي يجهزه النادي لتولي مسؤولية حراسة مرمى الفريق مستقبلا. وقال نوير إن العلاقة بين حراس المرمى في الفريق ستبقى قائمة على التعاون والدعم المتبادل، كما حدث في الموسم الماضي.

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم، ليقتصر تركيزه منذ ذلك الحين على مسيرته مع بايرن ميونخ.

وفي حال قرر الاعتزال عقب الموسم المقبل، سيغادر نوير الملاعب تاركا إرثا كبيرا، بعدما أعاد تعريف دور حارس المرمى الحديث بفضل أسلوبه المتقدم في اللعب وقدرته على المشاركة خارج منطقة الجزاء، ما جعله أحد رموز اللعبة في العصر الحديث.