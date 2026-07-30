ثنائية سون تمنح نجوم الدوري الأميركي فوزا مثيرا على نجوم المكسيك

قاد الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجوم الدوري الأميركي إلى الفوز على نجوم الدوري المكسيكي 4-3، بعدما سجل ثنائية وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم.

سون من نجوم الدوري الأميركي يسيطر على الكرة خلال مباراة كل النجوم 2026، أمس (Getty Images)

قاد الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) إلى انتصار مثير على نجوم الدوري المكسيكي (ليغا MX)، بعدما سجل ثنائية في الفوز 4-3، مساء أمس الأربعاء، في مباراة كل النجوم التي أقيمت في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

وكانت المباراة قد بدأت بأفضلية لنجوم الدوري المكسيكي، بعدما منح الكولومبي لويس غابريال ري التقدم لفريقه، قبل أن يتدخل سون ويقلب المعادلة بتسجيل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق.

وأدرك نجم لوس أنجليس أف سي التعادل في الدقيقة 20، بعد تمريرة من الإسباني كارليس خيل، قبل أن يعود بعدها بدقائق ويسجل هدف التقدم بتسديدة رائعة على الطائر، مستفيدا من تمريرة حاسمة جديدة من خيل.

وقال سون، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، عقب اللقاء: "أنا سعيد جدا، وأود فقط أن أشكر الجميع"، في أول مشاركة له في مباراة كل النجوم منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي.

وأضاف لاعب توتنهام السابق أن الفوز يمثل لحظة مميزة بالنسبة له، بعد فترة صعبة عاشها عقب خروج منتخب كوريا الجنوبية من كأس العالم من دون بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث كان قد حمّل نفسه مسؤولية الإخفاق.

لكن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما استعاد مستواه بشكل لافت منذ استئناف منافسات الدوري الأميركي بعد فترة التوقف الخاصة بالمونديال، بعدما سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات مع لوس أنجليس أف سي.

وعزز لاعب وسط شيكاغو فاير، الدنماركي فيليب زينكرناغل، تقدم نجوم الدوري الأميركي بالهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، أعاد الفنزويلي سالومون روندون الأمل لنجوم الدوري المكسيكي بتقليص الفارق في الدقيقة 55، لكن البرازيلي إيفاندر، صانع ألعاب أف سي سينسيناتي، رد سريعا بالهدف الرابع للفريق الأميركي في الدقيقة ذاتها.

ورغم دخول النجم الألماني توماس مولر، لاعب فانكوفر، إلى أرض الملعب، بقيت الإثارة حاضرة حتى النهاية، بعدما سجل الأرجنتيني خوسيه باراديلا هدفا ثالثا لنجوم المكسيك في الوقت بدل الضائع، من دون أن يمنع خسارتهم.

وحقق نجوم الدوري الأميركي بذلك الفوز الثاني تواليا في المواجهة الاستعراضية التي تقام منتصف الموسم، ليرفعوا رصيدهم أمام نجوم الدوري المكسيكي إلى أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وغاب عن اللقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في إنتر ميامي رودريغو دي بول، بعد وصولهما مع منتخب بلادهما إلى نهائي كأس العالم، الذي خسرته الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون مقابل.

وكان ميسي قد عاد، الأربعاء، إلى تدريبات إنتر ميامي بعد فترة راحة عقب المونديال، بعدما سمحت له رابطة الدوري الأميركي بالغياب عن مباراة كل النجوم بسبب مشاركته في الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.