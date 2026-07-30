ميسي يستأنف تدريباته مع إنتر ميامي بعد أيام من خسارة نهائي المونديال

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات إنتر ميامي، الأربعاء، بعد عشرة أيام من خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، وسط ترقب لموعد عودته إلى المباريات الرسمية.

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أجواء التدريبات مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، أمس الأربعاء، بعد فترة راحة استمرت عشرة أيام عقب خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

ونشر النادي الأميركي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ميسي وهو يدخل إلى ملعب التدريبات برفقة زميله الأوروغوياني لويس سواريس، في أول ظهور له مع الفريق منذ النهائي العالمي.

وكان ميسي قد ابتعد عن الملاعب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرزي يوم 19 تموز/ يوليو، حيث قضى الفترة الماضية مع عائلته في مسقط رأسه بمدينة روساريو.

وعبّر قائد المنتخب الأرجنتيني عن خيبة أمله بعد المباراة، مؤكدا أن الخسارة تركت "جرحا صعبا"، لكنه شدد في الوقت ذاته على احتفاظه بالجوانب الإيجابية من مشوار البطولة.

وكان ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، يطمح إلى قيادة الأرجنتين للاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليا، وإضافة النجمة الرابعة إلى سجل المنتخب، إلا أن إسبانيا حرمته من تحقيق هذا الإنجاز وتوجت باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

ولم يحسم ميسي حتى الآن موقفه بشأن مستقبله الدولي، وما إذا كان سيواصل ارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني بعد نهاية المونديال.

وخلال فترة غيابه، قال مدرب إنتر ميامي والمقرب من ميسي، مواطنه غييرمو هويوس، إن اللاعب وزميله في النادي والمنتخب رودريغو دي بول بحاجة إلى وقت للراحة بعد المجهود الكبير الذي بذلاه خلال البطولة.

وأضاف هويوس أن المشاركة في كأس العالم تمثل "تحديا ضخما" من الناحيتين البدنية والذهنية، مشيرا إلى أن اللاعبين يستحقان الحصول على فترة ابتعاد عن كرة القدم قبل العودة إلى المنافسات.

ولم يحدد إنتر ميامي موعد عودة ميسي إلى المباريات الرسمية، في وقت يستعد الفريق لمواجهة كولومبوس كرو السبت ضمن منافسات الدوري الأميركي، قبل خوض مباراته الأولى في كأس الرابطتين أمام سان لويس المكسيكي الأربعاء المقبل.